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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАОК
АЕК - ПАОК: обзор матча 19 апреля 2026
АЕК
19.04.2026, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 2 тур
3 : 0
Завершен
ПАОК
36'
Т. Кедзиора (АГ)
73'
А. Койта
80'
О. Пинеда
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАОК
Завершен
90'
+4'
Замена
Дерек Кутеса
️️️️➡️️
Зини
85'
82'
Замена
Димитриос Пелкас
️️️️➡️️
Тайсон
ГОЛ! 3:0!
Орбелин Пинеда
80'
ГОЛ! 2:0!
Абубакари Койта
Пас отдал
Орбелин Пинеда
73'
Замена
Жоау Мариу
️️️️➡️️
Роберто Перейра
67'
58'
Замена
Андрия Живкович
️️️️➡️️
Dimitrios Chatsidis
58'
Замена
Мади Камара
️️️️➡️️
Христос Зафейрис
Замена
Ставрос Пилиос
️️️️➡️️
Джеймс Пенрис
56'
Замена
Абубакари Койта
️️️️➡️️
Мият Гачинович
56'
Травма
Джеймс Пенрис
55'
51'
Желтая карточка
Яннис Константелиас
47'
Желтая карточка
Христос Зафейрис
46'
Замена
Джонджо Кенни
️️️️➡️️
Хорхе Санчес
46'
Замена
Яннис Михайлидис
️️️️➡️️
Деян Ловрен
45'
+1'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Томаш Кедзиора
36'
Желтая карточка
Мият Гачинович
30'
4'
Желтая карточка
Хорхе Санчес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
(К)
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
37
Роберто Перейра
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
90
Зини
ЦФ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Магомед Оздоев
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
65
Яннис Константелиас
АП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
11
Тайсон
(К)
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Марко Груйич
ОП
10
Жоау Мариу
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
56
Anestis Mythou
ЦФ
4-1-3-2
1
Стракоша
29
Пенрис
2
Мукуди
44
Релваш
12
Рота
18
Марин
13
Пинеда
37
Перейра
8
Гачинович
25
Варга
90
Зини
4-2-1-3
99
Цифцис
2
Санчес
16
Кедзиора
6
Ловрен
21
Баба
27
Оздоев
20
Зафейрис
65
Константелиас
19
Еремеефф
11
Тайсон
52
29
Пенрис
3
Пилиос
3
Пилиос
29
Пенрис
37
Перейра
10
Мариу
10
Мариу
37
Перейра
90
Зини
7
Кутеса
7
Кутеса
90
Зини
8
Гачинович
11
Койта
11
Койта
8
Гачинович
6
Ловрен
5
Михайлидис
5
Михайлидис
6
Ловрен
2
Санчес
3
Кенни
3
Кенни
2
Санчес
11
Тайсон
10
Пелкас
10
Пелкас
11
Тайсон
52
14
Живкович
14
Живкович
52
20
Зафейрис
2
Камара
2
Камара
20
Зафейрис
Остались в запасе
АЕК
ПАОК
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Марко Груйич
ОП
23
Роберт Любичич
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Марко Груйич
ОП
23
Роберт Любичич
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча АЕК - ПАОК
1
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
25
12
Офсайды
2
1
Количество передач
266
432
Сейвы
0
4
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Агия София
Посещаемость:
31100
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2 : 1
10.05.2026
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1 : 1
10.05.2026
ПАОК
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АЕК
1 : 1
17.05.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
ПАОК
1 : 1
13.05.2026
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2 : 1
10.05.2026
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0 : 0
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1 : 1
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Олимпиакос
1 : 1
10.05.2026
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