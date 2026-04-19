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  • «Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 15:50
Самсунспор
19.04.2026, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
50' К. Хольс 56' Т. Кулибали
90+1' К. Асллани (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
29
Антуан Макумбу
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
21
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Самсунспор
33
Efe Üstün
ВР
15
Ali Diabaté
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
3-2-1-3
1
Кочук
55
ван Дронгелен
17
18
Явру
29
Макумбу
10
Нтчам
70
Кулибали
9
Муандилмаджи
11
Килинк
21
Хольс
4-1-1-2-2
30
Дестаноглу
12
Агбаду
14
Удуохай
33
Йилмаз
62
Мурильо
23
Асллани
10
Кекчю
11
Ундер
15
Олайтан
9
О
19
Туре
29
Макумбу
55
55
29
Макумбу
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
10
Нтчам
20
Каян
20
Каян
10
Нтчам
70
Кулибали
77
Соуза
77
Соуза
70
Кулибали
9
Муандилмаджи
12
Ндиайе
12
Ндиайе
9
Муандилмаджи
19
Туре
26
Силва
26
Силва
19
Туре
10
Кекчю
7
Рашица
7
Рашица
10
Кекчю
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
11
Ундер
18
Черны
18
Черны
11
Ундер
Остались в запасе
Самсунспор
Бешикташ
33
Efe Üstün
ВР
15
Ali Diabaté
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
32
Девис Васкес
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
33
Efe Üstün
ВР
15
Ali Diabaté
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Серхен Ялчин
Самсунспор
Точно не сыграют
Jaures Assoumou
ЦФ
B. Cetin
Celil Yüksel
ЦП
Бешикташ
Точно не сыграют
Эмирхан Топджу
ЦЗ
Картал Йилмаз
ЦП
Онини Ндиди
ЦП
Статистика матча Самсунспор - Бешикташ
5
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
17
4
Офсайды
5
0
Количество передач
465
480
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Бешикташа», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор»«Бешикташ»

«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Самсунспор
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