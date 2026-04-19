19.04.2026, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 30 тур
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Самсунспор
Самсунспор
3-2-1-3
1
Кочук
55
ван Дронгелен
17
18
Явру
29
Макумбу
10
Нтчам
70
Кулибали
9
Муандилмаджи
11
Килинк
21
Хольс
4-1-1-2-2
30
Дестаноглу
12
Агбаду
14
Удуохай
33
Йилмаз
62
Мурильо
23
Асллани
10
Кекчю
11
Ундер
15
Олайтан
9
О
19
Туре
29
Макумбу
55
55
29
Макумбу
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
10
Нтчам
20
Каян
20
Каян
10
Нтчам
70
Кулибали
77
Соуза
77
Соуза
70
Кулибали
9
Муандилмаджи
12
Ндиайе
12
Ндиайе
9
Муандилмаджи
19
Туре
26
Силва
26
Силва
19
Туре
10
Кекчю
7
Рашица
7
Рашица
10
Кекчю
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
11
Ундер
18
Черны
18
Черны
11
Ундер
Остались в запасе
Самсунспор
Бешикташ
33
Efe Üstün
ВР
15
Ali Diabaté
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
32
Девис Васкес
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
33
Efe Üstün
ВР
15
Ali Diabaté
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Серхен Ялчин
Самсунспор
Точно не сыграют
Бешикташ
Точно не сыграют
Статистика матча Самсунспор - Бешикташ
5
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
17
4
Офсайды
5
0
Количество передач
465
480
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Бешикташа», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»