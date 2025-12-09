Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брюгге» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 10 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

09 декабря 2025 9:43
Брюгге - Арсенал
10 дек. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5
Сделать ставку

10 декабря «Брюгге» принимает «Арсенал» в шестом туре Лиги чемпионов. Гости уже гарантировали себе первое место в группе, набрав 15 очков после пяти матчей, а хозяева продолжают борьбу за евровесну. «Брюгге» давно потерял стабильность в турнире, но остаeтся крепким домашним клубом: 12 матчей без поражений на своeм поле в 13 последних играх. Лондонцы же подходят к встрече в статусе одной из самых результативных и ярких команд группового этапа.

«Брюгге»

Команда испытывает серьeзные трудности на уровне Лиги чемпионов. Поражение 0:3 от «Спортинга» в прошлом туре лишь подчеркнуло разницу в классе с фаворитами. При этом в последних пяти матчах турнира «Брюгге» забил 5 и пропустил 8 мячей, а серия без побед уже насчитывает четыре игры. Однако в бельгийской лиге результаты лучше: две виктории в пяти играх и всего одно крупное поражение за месяц. Цолис остаeтся лучшим по голам в сезоне – 8 мячей в 23 играх, но ему крайне тяжело против сильных оборон.

«Арсенал»

Лондонцы уверенно прошли весь групповой этап: 5 побед из 5, лучшая разница мячей в турнире (+13) и серия из 6 матчей с голами подряд в ЛЧ. В последних пяти матчах команда забила 11 и пропустила 5 голов, сохраняя агрессивный стиль. В чемпионате Англии также всe стабильно: победы над «Брентфордом» и разгром «Тоттенхэма». Сака – главный источник голов (7 мячей в 19 играх). При этом «Арсенал» всe же пропускает регулярно – в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Брюгге»

  • 4 очка после 5 туров ЛЧ
  • Не может выиграть 4 матча подряд в ЛЧ
  • Пропускает в 5 последних матчах ЛЧ
  • В среднем: 1.00 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • 12 из 13 последних домашних матчей – без поражений

«Арсенал»

  • 15 очков после 5 туров ЛЧ, 1 место
  • 5 побед подряд в ЛЧ
  • В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей

Прогноз на матч «Брюгге» – «Арсенал»

«Арсенал» выглядит явным фаворитом – мощное нападение, уверенные результаты и высокая мотивация завершить групповой этап без потерь. «Брюгге» силeн дома, но уступает по уровню состава и качеству игры. Ожидается встреча, где гости будут контролировать темп, создавать больше моментов и с высокой вероятностью забьют дважды. Хозяева, учитывая их домашнюю стойкость и проблемы «Арсенала» в обороне, тоже могут рассчитывать на свой шанс впереди.

Прогноз: Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5 – коэффициент 1.78
Дополнительно: Обе забьют – коэффициент 1.82

1.70
Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Арсенал Брюгге
Другие прогнозы
10.12.2025
20:45
1.60
Лига чемпионов, 6 тур
Вильярреал - Копенгаген
Тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
2.45
Лига чемпионов, 6 тур
Реал - Манчестер Сити
Победа «Реала»
10.12.2025
23:00
1.70
Лига чемпионов, 6 тур
Брюгге - Арсенал
Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5
10.12.2025
23:00
1.61
Лига чемпионов, 6 тур
Ювентус - Пафос
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика - Наполи
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 