10 декабря «Брюгге» принимает «Арсенал» в шестом туре Лиги чемпионов. Гости уже гарантировали себе первое место в группе, набрав 15 очков после пяти матчей, а хозяева продолжают борьбу за евровесну. «Брюгге» давно потерял стабильность в турнире, но остаeтся крепким домашним клубом: 12 матчей без поражений на своeм поле в 13 последних играх. Лондонцы же подходят к встрече в статусе одной из самых результативных и ярких команд группового этапа.

«Брюгге»

Команда испытывает серьeзные трудности на уровне Лиги чемпионов. Поражение 0:3 от «Спортинга» в прошлом туре лишь подчеркнуло разницу в классе с фаворитами. При этом в последних пяти матчах турнира «Брюгге» забил 5 и пропустил 8 мячей, а серия без побед уже насчитывает четыре игры. Однако в бельгийской лиге результаты лучше: две виктории в пяти играх и всего одно крупное поражение за месяц. Цолис остаeтся лучшим по голам в сезоне – 8 мячей в 23 играх, но ему крайне тяжело против сильных оборон.

«Арсенал»

Лондонцы уверенно прошли весь групповой этап: 5 побед из 5, лучшая разница мячей в турнире (+13) и серия из 6 матчей с голами подряд в ЛЧ. В последних пяти матчах команда забила 11 и пропустила 5 голов, сохраняя агрессивный стиль. В чемпионате Англии также всe стабильно: победы над «Брентфордом» и разгром «Тоттенхэма». Сака – главный источник голов (7 мячей в 19 играх). При этом «Арсенал» всe же пропускает регулярно – в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Брюгге»

4 очка после 5 туров ЛЧ

Не может выиграть 4 матча подряд в ЛЧ

Пропускает в 5 последних матчах ЛЧ

В среднем: 1.00 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

12 из 13 последних домашних матчей – без поражений

«Арсенал»

15 очков после 5 туров ЛЧ, 1 место

5 побед подряд в ЛЧ

В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 19 матчах подряд

Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей

Прогноз на матч «Брюгге» – «Арсенал»

«Арсенал» выглядит явным фаворитом – мощное нападение, уверенные результаты и высокая мотивация завершить групповой этап без потерь. «Брюгге» силeн дома, но уступает по уровню состава и качеству игры. Ожидается встреча, где гости будут контролировать темп, создавать больше моментов и с высокой вероятностью забьют дважды. Хозяева, учитывая их домашнюю стойкость и проблемы «Арсенала» в обороне, тоже могут рассчитывать на свой шанс впереди.

Прогноз: Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5 – коэффициент 1.78

Дополнительно: Обе забьют – коэффициент 1.82