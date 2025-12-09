10 декабря на «Сантьяго Бернабеу» состоится центральная игра заключительного тура Лиги чемпионов. «Реал» уже гарантировал себе выход в плей-офф, а «Манчестер Сити» стремится закрепиться наверху группы. Обе команды располагают мощнейшей атакой и подходят к матчу с ярко выраженным атакующим вектором – участие Мбаппе и Холанда в дуэли делает встречу особенно ожидаемой.

«Реал»

Испанский гранд продолжает играть в результативный, но рискованный футбол. В пяти последних матчах Лиги чемпионов мадридцы забили 10 голов, однако и пропустили 8 – оборона не выглядит эталоном надeжности. При этом команда Карло Анчелотти выигрывала у «Ман Сити» в трeх предыдущих очных встречах, включая памятный камбэк в феврале. Килиан Мбаппе сохраняет феноменальный уровень – 26 голов в 24 матчах – и остаeтся ключевой угрозой для любого соперника.

«Манчестер Сити»

Англичане нестабильны: неудача с «Байером» в Лиге чемпионов, но три победы в АПЛ подряд подтверждают правильную тенденцию. Команда Пепа Гвардиолы хороша впереди – 12 забитых голов в пяти матчах – однако оборона регулярно проваливается, пропуская 10 за тот же период. Эрлинг Холанд сохраняет топ-форму – 23 мяча в 24 встречах – и традиционно опасен именно в больших матчах.

Факты о командах

«Реал»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено за 5 игр

Забивает в 4 последних встречах против «Ман Сити»

Три победы подряд в очных играх

«Манчестер Сити»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем: 2.40 забито и 2.00 пропущено за 5 игр

Забивает в 11 последних матчах против «Реала»

Недостаточная надeжность обороны в еврокубках

Прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити»

Игра двух самых мощных атак Европы логично ведeт к зрелищному и высокорезультативному сценарию. «Реал» увереннее чувствует себя в очных встречах и обладает сильным эмоциональным преимуществом дома, но «Ман Сити» способен навязать игру и выходить за счeт прессинга и быстрого перехода в атаку. С учeтом статистики голов обеих команд – стабильно результативных и далеко не безупречных сзади – наиболее ожидаемым выглядит обмен голами и высокая общая результативность. Фактор «Бернабеу» в решающих играх Лиги чемпионов даeт небольшое преимущество мадридцам.

Рекомендованные ставки