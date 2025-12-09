Введите ваш ник на сайте
«Реал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 10 декабря 2025 с коэффициентом 2.45

09 декабря 2025 9:59
Реал - Манчестер Сити
10 дек. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Реала»
Сделать ставку

10 декабря на «Сантьяго Бернабеу» состоится центральная игра заключительного тура Лиги чемпионов. «Реал» уже гарантировал себе выход в плей-офф, а «Манчестер Сити» стремится закрепиться наверху группы. Обе команды располагают мощнейшей атакой и подходят к матчу с ярко выраженным атакующим вектором – участие Мбаппе и Холанда в дуэли делает встречу особенно ожидаемой.

«Реал»

Испанский гранд продолжает играть в результативный, но рискованный футбол. В пяти последних матчах Лиги чемпионов мадридцы забили 10 голов, однако и пропустили 8 – оборона не выглядит эталоном надeжности. При этом команда Карло Анчелотти выигрывала у «Ман Сити» в трeх предыдущих очных встречах, включая памятный камбэк в феврале. Килиан Мбаппе сохраняет феноменальный уровень – 26 голов в 24 матчах – и остаeтся ключевой угрозой для любого соперника.

«Манчестер Сити»

Англичане нестабильны: неудача с «Байером» в Лиге чемпионов, но три победы в АПЛ подряд подтверждают правильную тенденцию. Команда Пепа Гвардиолы хороша впереди – 12 забитых голов в пяти матчах – однако оборона регулярно проваливается, пропуская 10 за тот же период. Эрлинг Холанд сохраняет топ-форму – 23 мяча в 24 встречах – и традиционно опасен именно в больших матчах.

Факты о командах

«Реал»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито и 1.60 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 4 последних встречах против «Ман Сити»
  • Три победы подряд в очных играх

«Манчестер Сити»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито и 2.00 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 11 последних матчах против «Реала»
  • Недостаточная надeжность обороны в еврокубках

Личные встречи
38% (6)
31% (5)
31% (5)
29
Забитых мячей
29
1.81
В среднем за матч
1.81
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Лига чемпионов, 1/16 финала
Реал
3 : 1
19.02.2025
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1/16 финала
Манчестер Сити
2 : 3
11.02.2025
Реал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Сити
1 : 1
17.04.2024
Реал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Реал
3 : 3
09.04.2024
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Сити
4 : 0
17.05.2023
Реал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
1 : 1
09.05.2023
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
3 : 1
04.05.2022
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Сити
4 : 3
26.04.2022
Реал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 1
07.08.2020
Реал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Реал
1 : 2
26.02.2020
Манчестер Сити
Международный кубок чемпионов,
Манчестер Сити
4 : 1
27.07.2017
Реал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
1 : 0
04.05.2016
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Сити
0 : 0
26.04.2016
Реал
Международный кубок чемпионов,
Манчестер Сити
1 : 4
24.07.2015
Реал
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2012
Реал
Лига чемпионов, 1 тур
Реал
3 : 2
18.09.2012
Манчестер Сити
Показать все

Прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити»

Игра двух самых мощных атак Европы логично ведeт к зрелищному и высокорезультативному сценарию. «Реал» увереннее чувствует себя в очных встречах и обладает сильным эмоциональным преимуществом дома, но «Ман Сити» способен навязать игру и выходить за счeт прессинга и быстрого перехода в атаку. С учeтом статистики голов обеих команд – стабильно результативных и далеко не безупречных сзади – наиболее ожидаемым выглядит обмен голами и высокая общая результативность. Фактор «Бернабеу» в решающих играх Лиги чемпионов даeт небольшое преимущество мадридцам.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реала» – коэффициент 2.45
  • Обе забьют + тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80

2.45
Победа «Реала»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал
Рекомендуем
