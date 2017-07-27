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Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал: обзор матча 27 июля 2017
Манчестер Сити
27.07.2017, четверг, 06:00
Международный кубок чемпионов
4 : 1
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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