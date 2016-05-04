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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Манчестер Сити
Реал - Манчестер Сити: обзор матча 04 мая 2016
Реал
04.05.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
20'
Фернандо (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Манчестер Сити
90'
+2
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
87'
Желтая карточка
Л. Васкес
81'
70'
Желтая карточка
Фернандо
68'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Навас
Замена
Х. Родригес
️️️️
Иско
66'
60'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Я. Туре
Замена
Л. Васкес
️️️️
Хесе
55'
30'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
24'
Желтая карточка
Б. Санья
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Фернандо
20'
9'
Замена
Э. Мангала
️️️️
В. Компани
8'
Травма
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
5
Фернандо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-2-3-1
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
10
Хесе
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
3-4-1-1-1
1
Харт
16
Навас
30
Отаменди
4
Компани
3
Санья
5
Фернандиньо
5
Фернандо
3
Клиши
42
Туре
11
Де Брюйне
10
Агуэро
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
22
Иско
23
Родригес
23
Родригес
22
Иско
10
Хесе
17
Васкес
17
Васкес
10
Хесе
4
Компани
5
Мангала
5
Мангала
4
Компани
42
Туре
19
Стерлинг
19
Стерлинг
42
Туре
16
Навас
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Навас
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Юре Прапротник (Словения)
Роберт Вукан (Словения)
Резервный судья:
Боян Ул (Словения)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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