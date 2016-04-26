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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал: обзор матча 26 апреля 2016
Манчестер Сити
26.04.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Реал
90'
+2
Желтая карточка
Д. Карвахаль
90'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Х. Навас
77'
46'
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Сильва
40'
Травма
Д. Сильва
39'
Желтая карточка
Д. Сильва
37'
24'
Желтая карточка
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
3-3-1-2-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
4
Компани
3
Клиши
5
Фернандо
16
Навас
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Агуэро
4-1-2-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
16
Навас
19
Стерлинг
19
Стерлинг
16
Навас
21
Сильва
17
Ихеначо
17
Ихеначо
21
Сильва
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD, Матч ТВ
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