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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал: обзор матча 21 ноября 2012
Манчестер Сити
21.11.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Реал
73'
С. Агуэро (П)
10'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Реал
90'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Агуэро
88'
Травма
В. Компани
80'
74'
Замена
Р. Варан
️️️️
К. Бензема
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Агуэро
73'
72'
Вторая желтая
А. Арбелоа
71'
Травма
К. Бензема
68'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Модрич
61'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Насри
60'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
58'
Желтая карточка
С. Насри
53'
48'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Х. Гарсия
️️️️
А. Коларов
46'
Желтая карточка
Майкон
40'
32'
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Я. Туре
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛАЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Майкон
ПАЗ
42
Яя Туре
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
22
Настасич
11
Коларов
13
Майкон
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-3-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
10
Модрич
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
11
Коларов
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
11
Коларов
10
Агуэро
20
Милнер
20
Милнер
10
Агуэро
14
Насри
32
Тевес
32
Тевес
14
Насри
9
Бензема
19
Варан
19
Варан
9
Бензема
11
Ди Мария
39
Альбиоль
39
Альбиоль
11
Ди Мария
10
Модрич
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Модрич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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