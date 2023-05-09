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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Манчестер Сити
Реал - Манчестер Сити: обзор матча 09 мая 2023
Реал
09.05.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
36'
Винисиус
67'
К. Де Брюйне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Манчестер Сити
Замена
Начо
️️️️
Л. Модрич
87'
86'
Желтая карточка
Б. Силва
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Кроос
85'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
82'
Желтая карточка
Э. Камавинга
80'
71'
Желтая карточка
И. Гюндоган
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
И. Гюндоган
Желтая карточка
Т. Кроос
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Э. Камавинга
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Джон Стоунз
ОП
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
6
Камавинга
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
8
Вальверде
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
28
Аканджи
3
Диаш
6
Стоунз
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
14
Модрич
6
Начо
6
Начо
14
Модрич
8
Кроос
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Кроос
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
10
Коул Палмер
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Бернабеу
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