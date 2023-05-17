Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал: обзор матча 17 мая 2023
Манчестер Сити
17.05.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Реал
23'
Б. Силва
37'
Б. Силва
76'
М. Аканджи
90+1'
Х. Альварес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Реал
ГОЛ! 4:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Ф. Фоден
90'
+1
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
89'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
84'
81'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Родриго
80'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
80'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Э. Камавинга
Замена
Р. Марез
️️️️
И. Гюндоган
79'
ГОЛ! 3:0!
М. Аканджи
Пас отдал
К. Де Брюйне
76'
75'
Желтая карточка
Э. Камавинга
70'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
И. Гюндоган
63'
63'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Л. Модрич
56'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Р. Диаш
50'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
37'
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
К. Де Брюйне
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Джон Стоунз
ОП
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
3
Диаш
28
Аканджи
2
Уокер
6
Стоунз
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
4-3-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
6
Камавинга
8
Вальверде
8
Кроос
14
Модрич
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
26
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
26
Марез
26
Марез
20
Гюндоган
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
14
Модрич
22
Рюдигер
22
Рюдигер
14
Модрич
6
Камавинга
14
Чуамени
14
Чуамени
6
Камавинга
11
Родриго
25
Себальос
25
Себальос
11
Родриго
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
8
Кроос
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Кроос
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Реал
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
13:44
5
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
13:44
5
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+