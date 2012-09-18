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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Манчестер Сити
Реал - Манчестер Сити: обзор матча 18 сентября 2012
Реал
18.09.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
76'
Марсело
87'
К. Бензема
90'
К. Роналду
69'
Э. Джеко
85'
А. Коларов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Манчестер Сити
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
90'
89'
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ! 2:2!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Коларов
ГОЛ! 1:1!
Марсело
76'
74'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Майкон
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
73'
Замена
Л. Модрич
️️️️
С. Хедира
73'
70'
Желтая карточка
В. Компани
69'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Я. Туре
Замена
М. Озил
️️️️
М. Эссьен
65'
63'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Сильва
52'
Желтая карточка
Х. Гарсия
36'
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Насри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
18
Гарет Бэрри
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-3-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
19
Варан
3
Пепе
5
Арбелоа
2
Эссьен
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-4-1-1
1
Харт
13
Майкон
22
Настасич
4
Компани
3
Клиши
18
Бэрри
6
Хави Гарсия
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
32
Тевес
28
Хедира
10
Модрич
10
Модрич
28
Хедира
2
Эссьен
10
Озил
10
Озил
2
Эссьен
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
14
Насри
11
Коларов
11
Коларов
14
Насри
13
Майкон
5
Сабалета
5
Сабалета
13
Майкон
21
Сильва
10
Джеко
10
Джеко
21
Сильва
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
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