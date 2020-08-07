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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал: обзор матча 07 августа 2020
Манчестер Сити
07.08.2020, пятница, 22:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Реал
9'
Р. Стерлинг
68'
Г. Жезус
28'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Реал
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Родри
89'
83'
Замена
Л. Йович
️️️️
Э. Азар
83'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
83'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
81'
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
Д. Сильва
️️️️
Р. Стерлинг
81'
ГОЛ! 2:1!
Г. Жезус
68'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Фоден
67'
61'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
47
Фоден
9
Жезус
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
19
Варан
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
11
Родриго
10
Азар
9
Бензема
16
Родри
30
Отаменди
30
Отаменди
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
20
Силва
47
Фоден
19
Стерлинг
21
Сильва
21
Сильва
19
Стерлинг
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
10
Азар
9
Йович
9
Йович
10
Азар
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
20
Томми Дойл
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Винисиус
ЛВ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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