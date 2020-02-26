Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Манчестер Сити
Реал - Манчестер Сити: обзор матча 26 февраля 2020
Реал
26.02.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
60'
Иско
78'
Г. Жезус
83'
К. Де Брюйне (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Манчестер Сити
Красная карточка
С. Рамос
87'
Замена
Л. Йович
️️️️
Иско
85'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Л. Модрич
85'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Де Брюйне
78'
ГОЛ! 1:1!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Винисиус
75'
74'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Силва
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
Винисиус
60'
Желтая карточка
Л. Модрич
53'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
48'
33'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Э. Ляпорт
31'
Травма
Э. Ляпорт
29'
Желтая карточка
Б. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
7
Винисиус
22
Иско
9
Бензема
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
30
Отаменди
23
Менди
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
11
Де Брюйне
20
Силва
9
Жезус
20
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
20
Модрич
7
Винисиус
18
Бэйл
18
Бэйл
7
Винисиус
22
Иско
9
Йович
9
Йович
22
Иско
14
Ляпорт
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
14
Ляпорт
20
Силва
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Силва
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Реал
Манчестер Сити
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:01
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
10:29
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Моуринью упомянул российского вратаря, рассуждая о величии Куртуа
Вчера, 12:41
4
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
Вчера, 01:03
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+