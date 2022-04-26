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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Реал
Манчестер Сити - Реал: обзор матча 26 апреля 2022
Манчестер Сити
26.04.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
4 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Реал
2'
К. Де Брюйне
11'
Г. Жезус
53'
Ф. Фоден
74'
Б. Силва
33'
К. Бензема
55'
Винисиус
82'
К. Бензема (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Реал
90'
+3
Желтая карточка
Начо
88'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Жезус
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
К. Бензема
Желтая карточка
Фернандиньо
81'
79'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 4:2!
Б. Силва
74'
70'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Родриго
55'
ГОЛ! 3:2!
Винисиус
Пас отдал
Ф. Менди
ГОЛ! 3:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Фернандиньо
53'
46'
Замена
Начо
️️️️
Д. Алаба
Замена
Фернандиньо
️️️️
Д. Стоунз
36'
33'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Менди
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
14
Ляпорт
6
Стоунз
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
26
Де Брюйне
4-3-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
8
Вальверде
8
Кроос
14
Модрич
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
6
Стоунз
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
6
Стоунз
9
Жезус
19
Стерлинг
19
Стерлинг
9
Жезус
5
Алаба
6
Начо
6
Начо
5
Алаба
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
11
Родриго
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Родриго
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
Остались в запасе
Манчестер Сити
Реал
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Сити - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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