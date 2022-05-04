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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Манчестер Сити
Реал - Манчестер Сити: обзор матча 04 мая 2022
Реал
04.05.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 3 : 4
Завершен
Манчестер Сити
90'
Родриго
90+1'
Родриго
95'
К. Бензема (П)
73'
Р. Марез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Манчестер Сити
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Э. Милитао
115'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Винисиус
115'
Травма
Винисиус
115'
Травма
Э. Милитао
114'
113'
Желтая карточка
А. Зинченко
Замена
Д. Себальос
️️️️
К. Бензема
104'
101'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
99'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Родри
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Бензема
95'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
М. Асенсио
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
К. Бензема
90'
85'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
Э. Милитао
84'
78'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Г. Жезус
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
75'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Каземиро
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Б. Силва
72'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
72'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Уокер
71'
Травма
К. Уокер
Замена
Родриго
️️️️
Т. Кроос
68'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
65'
10'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Л. Модрич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
6
Начо
26
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
9
Бензема
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
26
Марез
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Жезус
20
Силва
3
Милитао
24
Вальехо
24
Вальехо
3
Милитао
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
9
Бензема
25
Себальос
25
Себальос
9
Бензема
7
Винисиус
17
Васкес
17
Васкес
7
Винисиус
5
Каземиро
10
Асенсио
10
Асенсио
5
Каземиро
8
Кроос
11
Родриго
11
Родриго
8
Кроос
2
Уокер
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Уокер
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
26
Марез
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
26
Марез
9
Жезус
10
Грилиш
10
Грилиш
9
Жезус
16
Родри
19
Стерлинг
19
Стерлинг
16
Родри
Остались в запасе
Реал
Манчестер Сити
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал - Манчестер Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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