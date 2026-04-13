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  • «Ризеспор» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

«Ризеспор» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

13 апреля, 18:50
Ризеспор
13.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
79' К. Лячи 81' А. Соу
23' М. Байо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ризеспор
75
Яхья Фофана
ВР
27
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Самет Акайдын
(К) ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
50
Лойде Аугушту
ПАЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
20
Zafer Gorgen
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мелих Кабасакал
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
C. Lungoyi
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
9
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Ризеспор
1
Эрдем Канполат
ВР
65
Emir Ortakaya
ЦЗ
70
Furkan Orak
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
6
Яннис Папаниколау
ЦП
99
E. Bulut
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
17
Adedire Mebude
ЦФ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
17
K. Gassama
ЦП
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
32
Юсуф Кабадайи
ЛФ
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
3-2-3-1-1
75
Фофана
27
Саньян
3
Акайдын
4
Мокши
14
Антальялы
50
Аугушту
54
Пала
20
Лячи
10
Олавоин
7
Михаила
9
Соу
4-1-4-1
20
2
Перес
14
Абена
30
Сангаре
23
Санук
6
Кабасакал
11
10
Козловски
44
Максим
3
Камара
9
Байо
7
Михаила
37
Шахин
37
Шахин
7
Михаила
14
Антальялы
6
Папаниколау
6
Папаниколау
14
Антальялы
9
Соу
19
Пьеррот
19
Пьеррот
9
Соу
50
Аугушту
17
17
50
Аугушту
10
Олавоин
11
Дервисоглу
11
Дервисоглу
10
Олавоин
2
Перес
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
2
Перес
11
2
Муякич
2
Муякич
11
44
Максим
17
17
44
Максим
3
Камара
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
3
Камара
Остались в запасе
Ризеспор
Газиантеп
1
Эрдем Канполат
ВР
65
Emir Ortakaya
ЦЗ
70
Furkan Orak
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
99
E. Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
71
Бурак Бозан
ВР
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
32
Юсуф Кабадайи
ЛФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
65
Emir Ortakaya
ЦЗ
70
Furkan Orak
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
99
E. Bulut
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
32
Юсуф Кабадайи
ЛФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Ризеспор
Точно не сыграют
Husniddin Alikulov
ЦЗ
Каспер Хойер
ЛЗ
Газиантеп
Точно не сыграют
Ali Mevran Ablak
ЦФ
Салем М'Баката
ПЗ
B. Ndiaye
ЦП
Ogun Ozcicek
ЦП
Статистика матча Ризеспор - Газиантеп
2
4
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
480
322
Сейвы
5
5
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
14
4
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Ризеспор» против «Газиантепа», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ризеспор»«Газиантеп»

«Ризеспор» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Газиантеп Ризеспор
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