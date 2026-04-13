13.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ризеспор
Ризеспор
3-2-3-1-1
75
Фофана
27
Саньян
3
Акайдын
4
Мокши
14
Антальялы
50
Аугушту
54
Пала
20
Лячи
10
Олавоин
7
Михаила
9
Соу
4-1-4-1
20
2
Перес
14
Абена
30
Сангаре
23
Санук
6
Кабасакал
11
10
Козловски
44
Максим
3
Камара
9
Байо
7
Михаила
37
Шахин
37
Шахин
7
Михаила
14
Антальялы
6
Папаниколау
6
Папаниколау
14
Антальялы
9
Соу
19
Пьеррот
19
Пьеррот
9
Соу
50
Аугушту
17
17
50
Аугушту
10
Олавоин
11
Дервисоглу
11
Дервисоглу
10
Олавоин
2
Перес
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
2
Перес
11
2
Муякич
2
Муякич
11
44
Максим
17
17
44
Максим
3
Камара
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
3
Камара
Остались в запасе
Ризеспор
Газиантеп
1
Эрдем Канполат
ВР
65
Emir Ortakaya
ЦЗ
70
Furkan Orak
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
99
E. Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
71
Бурак Бозан
ВР
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
32
Юсуф Кабадайи
ЛФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
65
Emir Ortakaya
ЦЗ
70
Furkan Orak
ЦЗ
18
M. Buljubasic
ЦП
99
E. Bulut
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
85
Muhammet Akmelek
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
32
Юсуф Кабадайи
ЛФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Ризеспор
Точно не сыграют
Газиантеп
Точно не сыграют
Статистика матча Ризеспор - Газиантеп
2
4
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
480
322
Сейвы
5
5
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
14
4
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Ризеспор» против «Газиантепа», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ризеспор» – «Газиантеп»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»