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«Газиантеп» – «Ризеспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027

28 августа 2026 11:11
Газиантеп - Ризеспор
29 авг. 2026, суббота 21:30 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Газиантепа»
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Матч 3 тура чемпионата Турции между «Газиантеп» и «Ризеспором» пройдет 29 августа 2026 года в Газиантепе на одноимeнном стадионе. Хозяева подходят к игре с четырьмя очками и располагаются на шестом месте, гости с тремя баллами находятся на 13-й строчке. «Газиантеп» не проигрывает в пяти последних матчах, а его оборона в последнее время действует практически безупречно – в среднем 0,60 пропущенного мяча за игру. «Ризеспор», в свою очередь, имеет в активе одну победу и одно поражение, но в очных встречах на поле этого соперника часто забивает. Кто окажется сильнее – хозяева, сделавшие ставку на надeжность в защите, или гости, которые традиционно отличаются в матчах с «Газиантеп»?

Кто победит в матче

«Газиантеп» подходит к игре с хорошей формой и уверенной игрой в обороне. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола – один из лучших показателей в лиге. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в семи последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за игру. В очных встречах с «Ризеспором» на своeм поле «Газиантеп» не уступает в пяти из семи последних матчей и забивает в трeх последних играх против этого соперника. Домашняя поддержка и надeжная оборона делают хозяев фаворитами, хотя гости способны создать проблемы.

«Ризеспор» имеет свои козыри, особенно в атаке. Команда забивает в четырeх последних очных матчах с «Газиантеп», а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,00 гола. Оборона гостей также выглядит надeжно: они пропускают в среднем 0,80 мяча за тот же период. Однако в гостевых матчах «Ризеспор» не всегда стабилен, а против организованной защиты «Газиантеп» им будет сложно создавать моменты. В стартовых турах команда одержала победу над «Коньяспором» (1:0), но уступила «Самсунспору» (0:2), что указывает на нестабильность.

Итоговый вывод: несмотря на неплохую форму «Ризеспора», «Газиантеп» имеет преимущество домашнего поля, более надeжную оборону и лучшую очную статистику на своeм поле. Хозяева должны использовать свои козыри и взять три очка, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Газиантеп».

Форма и история личных встреч

В последних очных матчах на поле «Газиантеп» хозяева не проигрывают в пяти из семи встреч, а в трeх последних играх забивают. Однако и «Ризеспор» отличается регулярно – он забивает в четырeх последних матчах против «Газиантеп». Обе команды подходят к игре с хорошей формой, но «Газиантеп» выглядит стабильнее в обороне и реже пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, хотя гости могут забить.

Личные встречи
Побед - 6 (46%)
Ничьих - 1 (8%)
Побед - 6 (46%)
19
Забитых мячей
20
1.46
В среднем за матч
1.54
2:1
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 41 тур
Газиантеп
4 : 5
11.05.2021
Ризеспор
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Газиантеп
1 : 2
29.08.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Ризеспор
2 : 1
13.04.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
2 : 0
03.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
1 : 0
09.12.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 1
17.03.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
2 : 0
06.11.2023
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Газиантеп
2 : 0
20.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
0 : 1
26.12.2021
Газиантеп
Турция. Суперлига, 41 тур
Газиантеп
4 : 5
11.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
3 : 0
20.01.2021
Газиантеп
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
2 : 0
17.02.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 2
22.09.2019
Газиантеп
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Газиантеп
25
Каспер Тобиаш
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Ulrich Meleke
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Victor Ntino-Emo Gidado
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
97
Fuat Bavuk
ЦФ
22
Сонтье Хансен
РФ
Ризеспор
75
Яхья Фофана
ВР
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
(К) ОП
20
Казим Лячи
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
E. Bulut
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Газиантеп
81
Cemilhan Aslan
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
77
Sabahattin Destici
ЦЗ
83
Mervan Müjdeci
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
19
Umut Erdem
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
6
Мусса Диаките
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
3-4-1-2
25
Тобиаш
14
Абена
96
Стефан
2
Перес
6
8
44
Максим
10
Козловски
18
Сореску
97
22
Хансен
3-1-3-3
75
Фофана
17
4
Мокши
93
Саньян
14
Антальялы
20
Лячи
54
Пала
10
Олавоин
9
Соу
99
23
Кутуджу
96
Стефан
23
Чалханоглу
23
Чалханоглу
96
Стефан
22
Хансен
27
Кулашин
27
Кулашин
22
Хансен
97
19
Дурсун
19
Дурсун
97
23
Кутуджу
5
Санук
5
Санук
23
Кутуджу
14
Антальялы
6
Диаките
6
Диаките
14
Антальялы
10
Олавоин
8
Варесанович
8
Варесанович
10
Олавоин
99
7
Михаила
7
Михаила
99
9
Соу
79
79
9
Соу
Остались в запасе
Газиантеп
Ризеспор
81
Cemilhan Aslan
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
77
Sabahattin Destici
ЦЗ
83
Mervan Müjdeci
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
30
Zafer Gorgen
ВР
19
Umut Erdem
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
81
Cemilhan Aslan
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
77
Sabahattin Destici
ЦЗ
83
Mervan Müjdeci
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
19
Umut Erdem
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Газиантеп
Точно не сыграют
Жуниньо Бакуна
ЦП
Назим Сангаре
ЦЗ
Ризеспор
Точно не сыграют
Husniddin Alikulov
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Газиантеп» в основное время. Надeжная оборона, домашняя поддержка и преимущество в очных встречах на своeм поле делают хозяев фаворитами. «Ризеспор» способен забить, но его атакующий потенциал вряд ли позволит ему увезти очки из Газиантепа. Рекомендуемая ставка – победа «Газиантепа» с коэффициентом 2,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Турции между «Газиантеп» и «Ризеспором» состоится 29 августа 2026 года в Газиантепе на стадионе «Газиантеп» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Газиантеп» – «Ризеспор»: смотреть онлайн.

2.50
Победа «Газиантепа»
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Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Ризеспор Газиантеп
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