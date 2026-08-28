Матч 3 тура чемпионата Турции между «Газиантеп» и «Ризеспором» пройдет 29 августа 2026 года в Газиантепе на одноимeнном стадионе. Хозяева подходят к игре с четырьмя очками и располагаются на шестом месте, гости с тремя баллами находятся на 13-й строчке. «Газиантеп» не проигрывает в пяти последних матчах, а его оборона в последнее время действует практически безупречно – в среднем 0,60 пропущенного мяча за игру. «Ризеспор», в свою очередь, имеет в активе одну победу и одно поражение, но в очных встречах на поле этого соперника часто забивает. Кто окажется сильнее – хозяева, сделавшие ставку на надeжность в защите, или гости, которые традиционно отличаются в матчах с «Газиантеп»?

Кто победит в матче

«Газиантеп» подходит к игре с хорошей формой и уверенной игрой в обороне. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола – один из лучших показателей в лиге. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в семи последних встречах, в среднем принося 1,60 гола за игру. В очных встречах с «Ризеспором» на своeм поле «Газиантеп» не уступает в пяти из семи последних матчей и забивает в трeх последних играх против этого соперника. Домашняя поддержка и надeжная оборона делают хозяев фаворитами, хотя гости способны создать проблемы.

«Ризеспор» имеет свои козыри, особенно в атаке. Команда забивает в четырeх последних очных матчах с «Газиантеп», а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,00 гола. Оборона гостей также выглядит надeжно: они пропускают в среднем 0,80 мяча за тот же период. Однако в гостевых матчах «Ризеспор» не всегда стабилен, а против организованной защиты «Газиантеп» им будет сложно создавать моменты. В стартовых турах команда одержала победу над «Коньяспором» (1:0), но уступила «Самсунспору» (0:2), что указывает на нестабильность.

Итоговый вывод: несмотря на неплохую форму «Ризеспора», «Газиантеп» имеет преимущество домашнего поля, более надeжную оборону и лучшую очную статистику на своeм поле. Хозяева должны использовать свои козыри и взять три очка, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Газиантеп».

Форма и история личных встреч

В последних очных матчах на поле «Газиантеп» хозяева не проигрывают в пяти из семи встреч, а в трeх последних играх забивают. Однако и «Ризеспор» отличается регулярно – он забивает в четырeх последних матчах против «Газиантеп». Обе команды подходят к игре с хорошей формой, но «Газиантеп» выглядит стабильнее в обороне и реже пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, хотя гости могут забить.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Газиантеп» в основное время. Надeжная оборона, домашняя поддержка и преимущество в очных встречах на своeм поле делают хозяев фаворитами. «Ризеспор» способен забить, но его атакующий потенциал вряд ли позволит ему увезти очки из Газиантепа. Рекомендуемая ставка – победа «Газиантепа» с коэффициентом 2,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Турции между «Газиантеп» и «Ризеспором» состоится 29 августа 2026 года в Газиантепе на стадионе «Газиантеп» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.