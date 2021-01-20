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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Газиантеп
Ризеспор - Газиантеп: обзор матча 20 января 2021
Ризеспор
20.01.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Газиантеп
42'
М. Шкода
55'
М. Шкода (П)
89'
Б. Самудио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Газиантеп
90'
+2
Желтая карточка
Г. Гювенк
Замена
Д. Йованчич
️️️️
Б. Самудио
90'
+2
Замена
K. Rüzgar
️️️️
М. Шкода
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Самудио
89'
88'
Желтая карточка
П. Джилободжи
80'
Замена
Андре
️️️️
Г. Вурал
Замена
Э. Сабо
️️️️
Д. Эрдоган
78'
Замена
К. Михаляк
️️️️
F.
65'
58'
Замена
A. Sousa
️️️️
К. Эзер
58'
Замена
Н. Дико
️️️️
А. Максим
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Шкода
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкода
Пас отдал
Д. Эрдоган
42'
Желтая карточка
А. Дурак
30'
30'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
K. Mirallas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Газиантеп
12
J. Maranhao
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
21
Андре
ЦФ
3-3-4
30
3
Тальби
5
Ай
17
Мельняк
6
Булут
5
Дурак
21
Эрдоган
30
11
81
Самудио
7
Шкода
3-2-3-2
19
Гювенк
16
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Джейлан
77
Вурал
7
Козули
44
Максим
10
Эзер
9
Демир
87
7
Шкода
9
9
7
Шкода
81
Самудио
29
Йованчич
29
Йованчич
81
Самудио
21
Эрдоган
52
Сабо
52
Сабо
21
Эрдоган
11
77
Михаляк
77
Михаляк
11
10
Эзер
18
18
10
Эзер
87
8
Соялп
8
Соялп
87
44
Максим
12
Дико
12
Дико
44
Максим
77
Вурал
21
Андре
21
Андре
77
Вурал
Остались в запасе
Ризеспор
Газиантеп
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
12
J. Maranhao
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
Остались в запасе
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
12
J. Maranhao
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Ризеспор - Газиантеп
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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