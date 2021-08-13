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    Хикмет Караман

    Тренер
    Имя Хикмет
    Фамилия Караман
    Команда Ризеспор
    Гражданство Турция
    Дата рождения 9 марта 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ризеспор 38 10 22 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.08.2021 Бешикташ 3 : 0 Ризеспор
    21.08.2021 Ризеспор 0 : 0 Карагюмрюк
    27.08.2021 Антальяспор 3 : 2 Ризеспор
    12.09.2021 Ризеспор 0 : 2 Хатайспор
    18.09.2021 Адана Демирспор 3 : 1 Ризеспор
    21.09.2021 Ризеспор 1 : 2 Алтай
    26.09.2021 Истанбул Башакшехир 3 : 0 Ризеспор
    03.10.2021 Ризеспор 2 : 3 Галатасарай
    16.10.2021 Гиресунспор 2 : 0 Ризеспор
    23.10.2021 Ризеспор 2 : 1 Касымпаша
    29.10.2021 Трабзонспор 2 : 1 Ризеспор
    05.11.2021 Ризеспор 2 : 0 Аланьяспор
    21.11.2021 Коньяспор 3 : 0 Ризеспор
    27.11.2021 Ризеспор 1 : 0 Кайсериспор
    05.12.2021 Фенербахче 4 : 0 Ризеспор
    11.12.2021 Ризеспор 3 : 1 Гезтепе
    19.12.2021 Ризеспор 1 : 0 Йени Малатьяспор
    22.12.2021 Сивасспор 1 : 1 Ризеспор
    26.12.2021 Ризеспор 0 : 1 Газиантеп
    09.01.2022 Ризеспор 2 : 2 Бешикташ
    15.01.2022 Карагюмрюк 2 : 0 Ризеспор
    20.01.2022 Ризеспор 2 : 1 Антальяспор
    23.01.2022 Хатайспор 0 : 0 Ризеспор
    06.02.2022 Ризеспор 1 : 3 Адана Демирспор
    11.02.2022 Алтай 0 : 0 Ризеспор
    18.02.2022 Ризеспор 0 : 2 Истанбул Башакшехир
    27.02.2022 Галатасарай 4 : 2 Ризеспор
    05.03.2022 Ризеспор 1 : 2 Гиресунспор
    12.03.2022 Касымпаша 3 : 1 Ризеспор
    18.03.2022 Ризеспор 3 : 2 Трабзонспор
    03.04.2022 Аланьяспор 2 : 1 Ризеспор
    09.04.2022 Ризеспор 2 : 1 Коньяспор
    15.04.2022 Кайсериспор 1 : 1 Ризеспор
    22.04.2022 Ризеспор 0 : 6 Фенербахче
    01.05.2022 Гезтепе 1 : 7 Ризеспор
    08.05.2022 Йени Малатьяспор 1 : 3 Ризеспор
    16.05.2022 Ризеспор 1 : 2 Сивасспор
    20.05.2022 Газиантеп 2 : 0 Ризеспор
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