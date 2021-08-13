Хикмет Караман - статистика
Тренер
|Имя
|Хикмет
|Фамилия
|Караман
|Команда
|Ризеспор
|Гражданство
|Турция
|Дата рождения
|9 марта 1960
|Имя
|Хикмет
|Фамилия
|Караман
|Команда
|Ризеспор
|Гражданство
|Турция
|Дата рождения
|9 марта 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ризеспор
|38
|10
|22
|6
|Дата
|Матч
|13.08.2021
|Бешикташ
|3 : 0
|Ризеспор
|21.08.2021
|Ризеспор
|0 : 0
|Карагюмрюк
|27.08.2021
|Антальяспор
|3 : 2
|Ризеспор
|12.09.2021
|Ризеспор
|0 : 2
|Хатайспор
|18.09.2021
|Адана Демирспор
|3 : 1
|Ризеспор
|21.09.2021
|Ризеспор
|1 : 2
|Алтай
|26.09.2021
|Истанбул Башакшехир
|3 : 0
|Ризеспор
|03.10.2021
|Ризеспор
|2 : 3
|Галатасарай
|16.10.2021
|Гиресунспор
|2 : 0
|Ризеспор
|23.10.2021
|Ризеспор
|2 : 1
|Касымпаша
|29.10.2021
|Трабзонспор
|2 : 1
|Ризеспор
|05.11.2021
|Ризеспор
|2 : 0
|Аланьяспор
|21.11.2021
|Коньяспор
|3 : 0
|Ризеспор
|27.11.2021
|Ризеспор
|1 : 0
|Кайсериспор
|05.12.2021
|Фенербахче
|4 : 0
|Ризеспор
|11.12.2021
|Ризеспор
|3 : 1
|Гезтепе
|19.12.2021
|Ризеспор
|1 : 0
|Йени Малатьяспор
|22.12.2021
|Сивасспор
|1 : 1
|Ризеспор
|26.12.2021
|Ризеспор
|0 : 1
|Газиантеп
|09.01.2022
|Ризеспор
|2 : 2
|Бешикташ
|15.01.2022
|Карагюмрюк
|2 : 0
|Ризеспор
|20.01.2022
|Ризеспор
|2 : 1
|Антальяспор
|23.01.2022
|Хатайспор
|0 : 0
|Ризеспор
|06.02.2022
|Ризеспор
|1 : 3
|Адана Демирспор
|11.02.2022
|Алтай
|0 : 0
|Ризеспор
|18.02.2022
|Ризеспор
|0 : 2
|Истанбул Башакшехир
|27.02.2022
|Галатасарай
|4 : 2
|Ризеспор
|05.03.2022
|Ризеспор
|1 : 2
|Гиресунспор
|12.03.2022
|Касымпаша
|3 : 1
|Ризеспор
|18.03.2022
|Ризеспор
|3 : 2
|Трабзонспор
|03.04.2022
|Аланьяспор
|2 : 1
|Ризеспор
|09.04.2022
|Ризеспор
|2 : 1
|Коньяспор
|15.04.2022
|Кайсериспор
|1 : 1
|Ризеспор
|22.04.2022
|Ризеспор
|0 : 6
|Фенербахче
|01.05.2022
|Гезтепе
|1 : 7
|Ризеспор
|08.05.2022
|Йени Малатьяспор
|1 : 3
|Ризеспор
|16.05.2022
|Ризеспор
|1 : 2
|Сивасспор
|20.05.2022
|Газиантеп
|2 : 0
|Ризеспор