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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Ризеспор
Газиантеп - Ризеспор: обзор матча 06 ноября 2023
Газиантеп
06.11.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ризеспор
20'
А. Максим (П)
50'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Ризеспор
Замена
О. Джаглаян
️️️️
М. Градель
90'
+1
Замена
I. Karakas
️️️️
Д. Дрэгуш
90'
+1
81'
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
М. Пала
Замена
Б. Риаскос
️️️️
А. Максим
81'
76'
Желтая карточка
К. Хойер
Желтая карточка
Ф. Ницэ
75'
72'
Замена
M. Mor Faye
️️️️
М. Минчев
58'
Замена
К. Хойер
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
58'
Замена
Д. Варесанович
️️️️
Д. Шелви
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
М. Эскихеллак
50'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
46'
Желтая карточка
П. Джилободжи
41'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
С. М'Баката
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Максим
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
23
I. Karakas
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ницэ
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
12
4
Кызылдаг
22
М'Баката
10
Градель
61
44
Максим
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
3-4-1-2
23
Аккан
4
Мокши
3
27
10
Олавоин
77
Зекири
17
Минчев
26
Шелви
7
Сауэр
54
Пала
53
Топджу
22
М'Баката
12
Бикел
12
Бикел
22
М'Баката
10
Дрэгуш
23
23
10
Дрэгуш
44
Максим
94
Риаскос
94
Риаскос
44
Максим
10
Градель
17
Джаглаян
17
Джаглаян
10
Градель
3
5
Хойер
5
Хойер
3
26
Шелви
8
Варесанович
8
Варесанович
26
Шелви
17
Минчев
22
22
17
Минчев
54
Пала
28
28
54
Пала
Остались в запасе
Газиантеп
Ризеспор
27
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
13
Tarik Ãetin
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Газиантеп - Ризеспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Али Сансалан
(Чанаккале)
Стадион:
Газиантеп
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