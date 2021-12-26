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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Газиантеп
Ризеспор - Газиантеп: обзор матча 26 декабря 2021
Ризеспор
26.12.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Газиантеп
44'
А. Максим (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Газиантеп
Замена
E. Karadağ
️️️️
Д. Джокович
90'
89'
Замена
О. Джейлан
️️️️
А. Максим
Замена
A. Koc
️️️️
К. Сертел
77'
72'
Замена
Н. Дико
️️️️
Ж. Фигейредо
64'
Замена
А. Меркель
️️️️
Ф. Соялп
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Y. Pehlivan
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
66
Guvenc Usta
ЦП
25
Emre Vezir
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-2-4-1
13
8
Хольмен
88
Сертел
0
77
Генюл
5
Ай
88
Джокович
52
Сабо
10
Болдрин
19
20
Похьянпало
3-2-3-2
19
Гювенк
70
Кициу
11
Пехливан
14
Тошка
3
Джилободжи
29
Колкер
21
Эрдоган
44
Максим
8
Соялп
25
Фигейредо
9
Демир
88
Сертел
35
35
88
Сертел
88
Джокович
99
99
88
Джокович
0
23
Хюммет
23
Хюммет
0
44
Максим
77
Джейлан
77
Джейлан
44
Максим
8
Соялп
21
Меркель
21
Меркель
8
Соялп
25
Фигейредо
12
Дико
12
Дико
25
Фигейредо
Остались в запасе
Ризеспор
Газиантеп
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
25
Emre Vezir
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
25
Emre Vezir
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Ризеспор - Газиантеп
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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