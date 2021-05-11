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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Ризеспор
Газиантеп - Ризеспор: обзор матча 11 мая 2021
Газиантеп
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
4 : 5
Завершен
Ризеспор
47'
А. Максим
49'
М. Демир
86'
М. Демир
89'
П. Джилободжи
7'
Т. Торун
32'
И. Кейбаши
45+2'
А. Содерлунд
60'
Э. Сабо (П)
79'
Б. Самудио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Ризеспор
Желтая карточка
J. Maranhao
90'
+4
90'
Замена
A. Koc
️️️️
Д. Джокович
ГОЛ! 4:5!
П. Джилободжи
89'
ГОЛ! 3:5!
М. Демир
86'
85'
Желтая карточка
Г. Аккан
79'
ГОЛ! 2:5!
Б. Самудио
Замена
U. Zengin
️️️️
А. Максим
71'
Замена
З. Козули
️️️️
О. Джейлан
71'
Замена
М. Джихан
️️️️
К. Эзер
71'
69'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
Э. Дилавер
66'
Замена
Б. Самудио
️️️️
F.
65'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Т. Торун
Замена
C. Şahin
️️️️
J.
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Э. Сабо
Замена
Ф. Соялп
️️️️
A. Sousa
53'
ГОЛ! 2:3!
М. Демир
49'
ГОЛ! 1:3!
А. Максим
Пас отдал
A. Sousa
47'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
А. Содерлунд
Пас отдал
F.
32'
ГОЛ! 0:2!
И. Кейбаши
30'
Желтая карточка
Д. Джокович
Желтая карточка
А. Максим
28'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Торун
Пас отдал
F.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
6
Jefferson
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Fernando
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
0
Emir Dede
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
4-4-2
19
Гювенк
77
Джейлан
12
16
3
Джилободжи
44
Максим
18
10
Эзер
6
12
Дико
9
Демир
3-5-2
23
Аккан
5
Ай
12
Кейбаши
55
66
Дилавер
8
Торун
52
Сабо
88
Джокович
5
Дурак
16
Содерлунд
11
77
Джейлан
7
Козули
7
Козули
77
Джейлан
10
Эзер
11
Джихан
11
Джихан
10
Эзер
44
Максим
35
35
44
Максим
6
70
70
6
18
8
Соялп
8
Соялп
18
88
Джокович
35
35
88
Джокович
66
Дилавер
17
Мельняк
17
Мельняк
66
Дилавер
8
Торун
77
Михаляк
77
Михаляк
8
Торун
11
81
Самудио
81
Самудио
11
Остались в запасе
Газиантеп
Ризеспор
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
27
Бурак Бозан
ВР
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
0
Emir Dede
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
6
Онур Булут
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
27
Бурак Бозан
ВР
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Остались в запасе
0
Emir Dede
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
6
Онур Булут
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Газиантеп - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
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