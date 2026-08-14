Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Коньяспором» и «Ризеспором» пройдет 15 августа в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады». Хозяева подходят к старту сезона в неудачной форме – они проиграли три последних матча в Суперлиге и имеют проблемы в обороне, тогда как гости демонстрируют стабильность и не проигрывают в семи из девяти последних встреч. В очных противостояниях команды обмениваются результатами, но в последних матчах «Ризеспор» имеет небольшое преимущество. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет домашней поддержки, или гости, которые продолжат свою уверенную игру и начнут сезон с победы?

Кто победит в матче

В пользу «Коньяспора» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в пяти из семи последних матчей, а также в пяти последних очных встречах с «Ризеспором». В среднем за последние пять игр «Коньяспор» забивает 1,20 гола, что позволяет рассчитывать на гол в ворота соперника. Кроме того, хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей против «Ризеспора» в принципе, что дает им определенное психологическое преимущество. Однако защита «Коньяспора» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В предыдущем сезоне команда финишировала в середине таблицы, но старт текущего чемпионата складывается неудачно. Учитывая такие проблемы в обороне, удержать победу над «Ризеспором» будет крайне сложно.

«Ризеспор» подходит к матчу с более уверенной формой. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а в очных встречах с «Коньяспором» в рамках Суперлиги она не проигрывает в шести из восьми последних игр. В атаке гости стабильны – в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола, а также забивают в пяти последних очных матчах с «Коньяспором». Защита «Ризеспора» выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В товарищеских матчах перед сезоном команда демонстрировала неплохие результаты: победы над «Пирамидс» (2-1) и «Ориент 1919» (2-1). Учитывая, что «Ризеспор» редко проигрывает «Коньяспору» и находится в лучшей форме, гости выглядят фаворитами.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Ризеспора». Гости имеют лучшую форму, надежную защиту и историческое преимущество в личных встречах. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают и находятся в кризисе. Ожидается, что «Ризеспор» продолжит свою победную серию и возьмет три очка.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ризеспор» имеет небольшое преимущество: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Коньяспора» в Суперлиге. При этом обе команды стабильно забивают друг другу – «Коньяспор» забивает в пяти последних очных встречах, и «Ризеспор» также забивает в пяти последних таких матчах. Текущая форма «Ризеспора» лучше (не проигрывает в семи из девяти матчей), тогда как «Коньяспор» проиграл три последние игры в чемпионате. Учитывая эти факторы, «Ризеспор» выглядит явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ризеспора». Гости находятся в отличной форме (не проигрывают в семи из девяти последних матчей), имеют преимущество в очных встречах с «Коньяспором» (не проигрывают в шести из восьми последних игр) и демонстрируют надежную игру в обороне (1,00 пропущенного гола за игру). Хозяева, напротив, переживают кризис (три поражения подряд), много пропускают (1,80 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Ризеспор» продолжит свою успешную серию и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Ризеспора» с коэффициентом 3,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Коньяспором» и «Ризеспором» состоится 15 августа 2026 года в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.