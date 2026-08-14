Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Коньяспор» – «Ризеспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

14 августа 2026 10:11
Коньяспор - Ризеспор
15 авг. 2026, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Коньяспором» и «Ризеспором» пройдет 15 августа в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады». Хозяева подходят к старту сезона в неудачной форме – они проиграли три последних матча в Суперлиге и имеют проблемы в обороне, тогда как гости демонстрируют стабильность и не проигрывают в семи из девяти последних встреч. В очных противостояниях команды обмениваются результатами, но в последних матчах «Ризеспор» имеет небольшое преимущество. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет домашней поддержки, или гости, которые продолжат свою уверенную игру и начнут сезон с победы?

Кто победит в матче

В пользу «Коньяспора» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в пяти из семи последних матчей, а также в пяти последних очных встречах с «Ризеспором». В среднем за последние пять игр «Коньяспор» забивает 1,20 гола, что позволяет рассчитывать на гол в ворота соперника. Кроме того, хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей против «Ризеспора» в принципе, что дает им определенное психологическое преимущество. Однако защита «Коньяспора» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 гола. В предыдущем сезоне команда финишировала в середине таблицы, но старт текущего чемпионата складывается неудачно. Учитывая такие проблемы в обороне, удержать победу над «Ризеспором» будет крайне сложно.

«Ризеспор» подходит к матчу с более уверенной формой. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а в очных встречах с «Коньяспором» в рамках Суперлиги она не проигрывает в шести из восьми последних игр. В атаке гости стабильны – в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола, а также забивают в пяти последних очных матчах с «Коньяспором». Защита «Ризеспора» выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В товарищеских матчах перед сезоном команда демонстрировала неплохие результаты: победы над «Пирамидс» (2-1) и «Ориент 1919» (2-1). Учитывая, что «Ризеспор» редко проигрывает «Коньяспору» и находится в лучшей форме, гости выглядят фаворитами.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Ризеспора». Гости имеют лучшую форму, надежную защиту и историческое преимущество в личных встречах. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают и находятся в кризисе. Ожидается, что «Ризеспор» продолжит свою победную серию и возьмет три очка.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ризеспор» имеет небольшое преимущество: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Коньяспора» в Суперлиге. При этом обе команды стабильно забивают друг другу – «Коньяспор» забивает в пяти последних очных встречах, и «Ризеспор» также забивает в пяти последних таких матчах. Текущая форма «Ризеспора» лучше (не проигрывает в семи из девяти матчей), тогда как «Коньяспор» проиграл три последние игры в чемпионате. Учитывая эти факторы, «Ризеспор» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 6 (26%)
Ничьих - 9 (39%)
Побед - 8 (35%)
29
Забитых мячей
32
1.26
В среднем за матч
1.39
3:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 36 тур
Ризеспор
5 : 3
20.04.2021
Коньяспор
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
06.12.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.08.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 2
01.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
06.12.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
2 : 1
10.05.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
1 : 1
14.12.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 2
16.09.2023
Ризеспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
3 : 0
21.11.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Ризеспор
5 : 3
20.04.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
28.12.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Коньяспор
1 : 0
05.07.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 1
30.11.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
0 : 2
16.03.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
1 : 1
21.10.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Коньяспор
2 : 1
21.01.2017
Ризеспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
1 : 1
20.08.2016
Коньяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Коньяспор
3 : 1
24.04.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
0 : 0
27.11.2015
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Коньяспор
1 : 1
23.05.2015
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Ризеспор
1 : 1
03.01.2015
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Ризеспор
3 : 1
20.04.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Коньяспор
2 : 1
02.12.2013
Ризеспор
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коньяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
(К) ЦЗ
3
A. Bosluk
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Иоан Андзуана
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
75
Яхья Фофана
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
(К) ОП
20
Казим Лячи
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
11
Adedire Mebude
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
10
Энис Барди
АП
45
Emir Bars
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
99
E. Bulut
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
4-3-2-1
13
Гюндердю
15
Авазим
3
5
Язгили
4
Демирбаг
17
Андзуана
77
Ибрагимоглу
9
Тюрук
19
Колли
7
Гонсалвеш
11
Мюлека
3-1-2-1-3
75
Фофана
4
Мокши
93
Саньян
17
14
Антальялы
20
Лячи
54
Пала
8
Варесанович
9
Соу
23
Кутуджу
11
13
Гюндердю
1
Эртас
1
Эртас
13
Гюндердю
7
Гонсалвеш
8
Евтович
8
Евтович
7
Гонсалвеш
77
Ибрагимоглу
10
Барди
10
Барди
77
Ибрагимоглу
19
Колли
45
45
19
Колли
9
Тюрук
9
Крамер
9
Крамер
9
Тюрук
8
Варесанович
10
Олавоин
10
Олавоин
8
Варесанович
23
Кутуджу
99
99
23
Кутуджу
11
22
22
11
Остались в запасе
Коньяспор
Ризеспор
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
94
Энис Дестан
ЦФ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
94
Энис Дестан
ЦФ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Реджеп Учар
Коньяспор
Точно не сыграют
Алассан Ндао
ПВ
Ризеспор
Точно не сыграют
Husniddin Alikulov
ЦЗ
Furkan Orak
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ризеспора». Гости находятся в отличной форме (не проигрывают в семи из девяти последних матчей), имеют преимущество в очных встречах с «Коньяспором» (не проигрывают в шести из восьми последних игр) и демонстрируют надежную игру в обороне (1,00 пропущенного гола за игру). Хозяева, напротив, переживают кризис (три поражения подряд), много пропускают (1,80 гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Ризеспор» продолжит свою успешную серию и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Ризеспора» с коэффициентом 3,00.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Коньяспором» и «Ризеспором» состоится 15 августа 2026 года в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Коньяспор» – «Ризеспор»: смотреть онлайн

3.00
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Ризеспор Коньяспор
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+