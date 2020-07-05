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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Ризеспор
Коньяспор - Ризеспор: обзор матча 05 июля 2020
Коньяспор
05.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ризеспор
90+5'
F. Miya (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Ризеспор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F. Miya
90'
+5
90'
+3
Замена
B. Albayrak
️️️️
А. Дурак
Замена
Тюрам
️️️️
Р. Байич
85'
84'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Ветрих
Желтая карточка
M. Anicic
83'
Замена
Э. Дачи
️️️️
М. Евтович
76'
74'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
Замена
F. Miya
️️️️
Л. Шенгелия
58'
47'
Желтая карточка
М. Тальби
45'
+2
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
Т. Торун
Желтая карточка
Й. Йонссон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
4-1-3-2
1
Ташкыран
89
Скубич
28
15
3
Улудаг
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
27
Шенгелия
11
Байич
42
Саинер
4-4-2
13
3
Тальби
14
Фернандеш
17
Мельняк
53
5
Дурак
4
Ветрих
8
Торун
10
Болдрин
7
Шкода
81
Самудио
27
Шенгелия
21
21
27
Шенгелия
11
Байич
34
Тюрам
34
Тюрам
11
Байич
8
Евтович
22
Дачи
22
Дачи
8
Евтович
5
Дурак
28
28
5
Дурак
8
Торун
6
6
8
Торун
4
Ветрих
19
Гармаш
19
Гармаш
4
Ветрих
Остались в запасе
Коньяспор
Ризеспор
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
30
Zafer Gorgen
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
31
Yan Sasse
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
Остались в запасе
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
30
Zafer Gorgen
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
31
Yan Sasse
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Коньяспор - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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