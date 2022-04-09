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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Коньяспор
Ризеспор - Коньяспор: обзор матча 09 апреля 2022
Ризеспор
09.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
43'
Я. Боласи
26'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Коньяспор
Желтая карточка
Э. Сабо
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Я. Боласи
43'
Желтая карточка
С. Хольмен
38'
34'
Желтая карточка
Амилтон
26'
ГОЛ! 0:1!
З. Битики
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-4-1-1
23
Аккан
77
Генюл
8
Хольмен
26
Понк
27
Байано
6
Албайрак
52
Сабо
11
Боласи
83
Фернандеш
19
Бойд
9
3-2-1-4
23
Сехич
42
Бартакжи
89
Скубич
12
Гильерме
8
Хаджиахметович
35
Улджын
11
Битики
23
Амилтон
8
Чекичи
4
Демирбаг
17
Цикалеши
Остались в запасе
Ризеспор
Коньяспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
11
Амар Рахманович
АП
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Остались в запасе
11
Амар Рахманович
АП
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Ризеспор - Коньяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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