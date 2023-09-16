Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Ризеспор
Коньяспор - Ризеспор: обзор матча 16 сентября 2023
Коньяспор
16.09.2023, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ризеспор
34'
У. Язгили
89'
Г. Сауэр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Ризеспор
Желтая карточка
Д. Карайел
90'
+4
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Сауэр
86'
Замена
M. Mor Faye
️️️️
М. Пала
Замена
Н. Оливейра
️️️️
M. Moreno
77'
74'
Замена
Д. Шелви
️️️️
И. Олавоин
74'
Замена
М. Минчев
️️️️
B. Keser
Замена
Д. Карайел
️️️️
С. Цикалеши
66'
Замена
Л. Прип
️️️️
Р. Мурич
63'
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Чикелдэу
63'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Н'Зонзи
62'
62'
Замена
К. Хойер
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
Желтая карточка
M. Moreno
49'
ГОЛ! 1:0!
У. Язгили
Пас отдал
Гильерме
34'
33'
Желтая карточка
Т. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
54
Митхат Пала
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
4-4-2
13
Бернардони
12
Гильерме
5
Язгили
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
20
Чикелдэу
7
15
Н'Зонзи
17
Цикалеши
11
Мурич
3-3-2-2
23
Аккан
4
Мокши
3
37
Шахин
10
Олавоин
77
Зекири
7
7
Сауэр
8
Варесанович
54
Пала
53
Топджу
17
Цикалеши
90
Карайел
90
Карайел
17
Цикалеши
15
Н'Зонзи
35
Улджын
35
Улджын
15
Н'Зонзи
20
Чикелдэу
10
Малли
10
Малли
20
Чикелдэу
11
Мурич
18
Прип
18
Прип
11
Мурич
7
7
Оливейра
7
Оливейра
7
3
5
Хойер
5
Хойер
3
10
Олавоин
26
Шелви
26
Шелви
10
Олавоин
7
17
Минчев
17
Минчев
7
54
Пала
22
22
54
Пала
Остались в запасе
Коньяспор
Ризеспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Ризеспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Новости команд
Все
Коньяспор
Ризеспор
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+