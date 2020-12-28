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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Ризеспор
Коньяспор - Ризеспор: обзор матча 28 декабря 2020
Коньяспор
28.12.2020, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
7'
А. Хаджиахметович
65'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Ризеспор
90'
+6
Красная карточка
Y. Pehlivan
Замена
A. Kravets
️️️️
Л. Шенгелия
84'
84'
Замена
A. Koc
️️️️
F.
83'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Т. Торун
77'
Замена
G. Donsah
️️️️
Ф. Байано
70'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Б. Самудио
Замена
Д. Милошевич
️️️️
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
F.
Желтая карточка
U. Demirok
56'
54'
Желтая карточка
Y. Pehlivan
Желтая карточка
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
25'
Замена
U. Demirok
️️️️
А. Демирбаг
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Хаджиахметович
Пас отдал
Гильерме
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
3-2-4-1
23
Сехич
12
Гильерме
6
Джалик
89
Скубич
4
Демирбаг
42
Бартакжи
6
8
Евтович
27
Шенгелия
8
Хаджиахметович
22
Дачи
3-2-2-3
23
Аккан
5
Мерья
55
3
Тальби
12
Кейбаши
0
8
Торун
27
Байано
81
Самудио
11
7
Шкода
4
Демирбаг
15
15
4
Демирбаг
6
27
Милошевич
27
Милошевич
6
27
Шенгелия
0
0
27
Шенгелия
27
Байано
30
30
27
Байано
11
35
35
11
8
Торун
21
Эрдоган
21
Эрдоган
8
Торун
81
Самудио
77
Михаляк
77
Михаляк
81
Самудио
Остались в запасе
Коньяспор
Ризеспор
48
Emre Pehlivan
ЦФ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
54
Митхат Пала
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
48
Emre Pehlivan
ЦФ
44
Abdulsamet Kaya
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Коньяспор - Ризеспор
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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