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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Ризеспор
Коньяспор - Ризеспор: обзор матча 16 марта 2019
Коньяспор
16.03.2019, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Ризеспор
2'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Ризеспор
Красная карточка
Н. Скубич
77'
52'
Желтая карточка
А. Дурак
Желтая карточка
В. Финдикли
17'
16'
Желтая карточка
М. Чагыран
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
4-1-3
1
Киринтили
89
Скубич
2
Финдикли
42
Саинер
35
Жута
16
Йонссон
5
Филипович
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
1-5-1
23
Аккан
15
Авазим
14
Окечукву
92
Шаешу
10
Болдрин
6
Чагыран
5
Дурак
19
Мурики
Остались в запасе
Коньяспор
Ризеспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Коньяспор - Ризеспор
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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