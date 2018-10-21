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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Коньяспор
Ризеспор - Коньяспор: обзор матча 21 октября 2018
Ризеспор
21.10.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
41'
Ф. Болдрин (П)
82'
А. Яхович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Коньяспор
Красная карточка
А. Дурак
90'
+6
Желтая карточка
В. Мурики
90'
+6
Желтая карточка
О. Оваджикли
90'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Яхович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Болдрин
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
1
Самир Уйкани
ВР
5
Абдуллах Дурак
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
4-2-1
23
Аккан
8
Камдали
14
Брабец
54
Услу
77
Оваджикли
10
Болдрин
6
Ялчин
19
Мурики
4-1-2-1-1
1
Киринтили
3
Дианье
39
Опанасенко
89
Скубич
42
Саинер
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
7
Фофана
9
Ятабаре
Остались в запасе
Ризеспор
Коньяспор
1
Самир Уйкани
ВР
5
Абдуллах Дурак
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
5
Абдуллах Дурак
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Ризеспор - Коньяспор
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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