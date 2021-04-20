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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Коньяспор
Ризеспор - Коньяспор: обзор матча 20 апреля 2021
Ризеспор
20.04.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 36 тур
5 : 3
Завершен
Коньяспор
21'
Д. Джокович
27'
К. Михаляк
68'
Л. Реми
74'
Б. Самудио
82'
А. Демирбаг (АГ)
6'
Гильерме
12'
С. Цикалеши
86'
A. Kravets
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Коньяспор
Замена
М. Пала
️️️️
Э. Сабо
90'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Кейбаши
90'
86'
ГОЛ! 5:3!
A. Kravets
Пас отдал
А. Рахманович
ГОЛ в свои ворота! 5:2!
А. Демирбаг
82'
Желтая карточка
Ф. Байано
80'
Замена
М. Шкода
️️️️
Л. Реми
79'
Замена
F.
️️️️
К. Михаляк
79'
76'
Замена
A. Kravets
️️️️
М. Евтович
76'
Замена
А. Рахманович
️️️️
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
ГОЛ! 4:2!
Б. Самудио
Пас отдал
Ф. Байано
74'
Замена
Ф. Байано
️️️️
Ф. Болдрин
70'
ГОЛ! 3:2!
Л. Реми
Пас отдал
Б. Самудио
68'
65'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
З. Битики
Желтая карточка
М. Тальби
42'
ГОЛ! 2:2!
К. Михаляк
27'
ГОЛ! 1:2!
Д. Джокович
Пас отдал
И. Кейбаши
21'
18'
Желтая карточка
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
14'
Замена
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
️️️️
Д. Милошевич
12'
ГОЛ! 0:2!
С. Цикалеши
Пас отдал
Д. Секидика
6'
ГОЛ! 0:1!
Гильерме
Пас отдал
С. Цикалеши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
4-3-3
13
55
3
Тальби
12
Кейбаши
5
Ай
52
Сабо
10
Болдрин
88
Джокович
14
Реми
77
Михаляк
81
Самудио
4-3-1-2
23
Сехич
42
Бартакжи
89
Скубич
12
Гильерме
4
Демирбаг
8
Евтович
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
11
Битики
70
Секидика
17
Цикалеши
52
Сабо
54
Пала
54
Пала
52
Сабо
12
Кейбаши
17
Мельняк
17
Мельняк
12
Кейбаши
10
Болдрин
27
Байано
27
Байано
10
Болдрин
14
Реми
7
Шкода
7
Шкода
14
Реми
77
Михаляк
11
11
77
Михаляк
11
Рахманович
11
Рахманович
27
Милошевич
6
6
27
Милошевич
11
Битики
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Битики
8
Евтович
0
0
8
Евтович
Остались в запасе
Ризеспор
Коньяспор
66
Эмир Дилавер
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
23
Гекхан Аккан
ВР
6
Онур Булут
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
6
Муса Чагыран
ЦП
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
66
Эмир Дилавер
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
23
Гекхан Аккан
ВР
6
Онур Булут
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Ризеспор - Коньяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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