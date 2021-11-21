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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Ризеспор
Коньяспор - Ризеспор: обзор матча 21 ноября 2021
Коньяспор
21.11.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Ризеспор
1'
З. Битики
63'
P. Mpoku
90+4'
К. Михаляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Ризеспор
ГОЛ! 3:0!
К. Михаляк
Пас отдал
А. Бартакжи
90'
+4
Замена
А. Демирбаг
️️️️
С. Гюрлер
87'
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Цикалеши
87'
85'
Замена
Э. Сабо
️️️️
A. Umar
81'
Желтая карточка
С. Хольмен
Замена
К. Михаляк
️️️️
З. Битики
80'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
80'
71'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Д. Джокович
71'
Замена
A. Koc
️️️️
К. Сертел
71'
Замена
Л. Реми
️️️️
Ф. Болдрин
Желтая карточка
З. Битики
68'
ГОЛ! 2:0!
P. Mpoku
Пас отдал
С. Гюрлер
63'
Замена
P. Mpoku
️️️️
Э. Чекичи
60'
52'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Й. Похьянпало
Желтая карточка
А. Джалик
37'
ГОЛ! 1:0!
З. Битики
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
29
Nathan Monzango
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
42
Бартакжи
6
Джалик
12
Гильерме
89
Скубич
6
Дикмен
7
Гюрлер
8
Хаджиахметович
11
Битики
17
Цикалеши
8
Чекичи
3-4-3
23
Аккан
8
Хольмен
88
Сертел
5
Ай
10
Болдрин
88
Джокович
19
27
Байано
20
Похьянпало
11
Боласи
19
Бойд
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
7
Гюрлер
4
Демирбаг
4
Демирбаг
7
Гюрлер
8
Чекичи
40
40
8
Чекичи
17
Цикалеши
19
Хассан
19
Хассан
17
Цикалеши
11
Битики
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Битики
88
Сертел
35
35
88
Сертел
88
Джокович
6
Дабо
6
Дабо
88
Джокович
19
52
Сабо
52
Сабо
19
20
Похьянпало
23
Хюммет
23
Хюммет
20
Похьянпало
10
Болдрин
14
Реми
14
Реми
10
Болдрин
Остались в запасе
Коньяспор
Ризеспор
11
Амар Рахманович
АП
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
30
Zafer Gorgen
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
11
Амар Рахманович
АП
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
29
Nathan Monzango
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Коньяспор - Ризеспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
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