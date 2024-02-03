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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Коньяспор
Ризеспор - Коньяспор: обзор матча 03 февраля 2024
Ризеспор
03.02.2024, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Коньяспор
90'
+2
Желтая карточка
M. Moreno
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Д. Варесанович
90'
+1
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
Э. Топджу
90'
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Зекири
85'
85'
Замена
К. Демирташ
️️️️
Д. Карайел
Замена
М. Пала
️️️️
И. Олавоин
82'
79'
Замена
M. Moreno
️️️️
В. Этеми
69'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Л. Прип
Желтая карточка
Т. Шахин
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
77
Oumar Diouf
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Аккан
5
Хойер
53
Топджу
4
Мокши
37
Шахин
26
Шелви
10
Олавоин
7
77
Зекири
8
Варесанович
19
Гайч
4-1-2-3
27
90
Карайел
5
Язгили
33
12
Гильерме
35
Улджын
15
Н'Зонзи
20
Чикелдэу
18
Прип
18
Ндао
72
Этеми
53
Топджу
4
4
53
Топджу
10
Олавоин
54
Пала
54
Пала
10
Олавоин
77
Зекири
17
Минчев
17
Минчев
77
Зекири
8
Варесанович
7
Сауэр
7
Сауэр
8
Варесанович
90
Карайел
47
Демирташ
47
Демирташ
90
Карайел
72
Этеми
7
7
72
Этеми
18
Прип
17
Цикалеши
17
Цикалеши
18
Прип
Остались в запасе
Ризеспор
Коньяспор
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
77
Oumar Diouf
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
32
Niko Rak
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
77
Oumar Diouf
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
32
Niko Rak
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Ризеспор - Коньяспор
1
1
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
441
492
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.43
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Чайкур Диди
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