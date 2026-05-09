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«Эюпспор» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.75

09 мая 2026 10:02
Эюпспор - Ризеспор
09 мая 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал больше 2,5
Сделать ставку
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9 мая состоится матч 33-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Эюпспор» примет «Ризеспор». Хозяева ведут борьбу за выживание и набрали неплохой ход, тогда как гости закрепились в верхней части таблицы и славятся атакующим стилем. Обе команды демонстрируют результативный футбол и регулярно пропускают, что обещает зрителям насыщенную голевую перестрелку.

«Эюпспор»

Стамбульский коллектив сумел выбраться из пике и теперь демонстрирует характер. Беспроигрышная серия в Суперлиге составляет 3 матча. В последнем туре «Эюпспор» поделил очки с «Кайсериспором» (1:1), до этого разгромил «Газиантеп» (3:0) и одержал волевую победу над «Фатих Карагюмрюком» (2:1). Ранее были поражения от «Самсунспора» (1:2) и «Антальяспора» (0:3). Лучший бомбардир Умут Бозок (7 голов в 31 матче) постепенно набирает форму. В последних 5 играх забито 7 мячей (1,40 в среднем) и столько же пропущено (1,40). Команда забивает в 4 последних турах подряд, но и пропускает в 8 из 10 последних встреч.

«Ризеспор»

Черноморская команда проводит яркий и непредсказуемый сезон. В прошлом туре «Ризеспор» одержал волевую победу над «Коньяспором» (3:2), до этого уступил «Кайсериспору» (0:2), сыграл вничью с «Фенербахче» (2:2), переиграл «Газиантеп» (2:1) и разгромил «Самсунспор» (4:1). Лучший снайпер Али Соу (8 голов в 35 матчах) действует полезно, хотя и не всегда результативно. В последних 5 играх забито 11 мячей (2,20 в среднем) – это один из лучших показателей в лиге, однако пропущено 8 (1,60). Команда пропускает в 7 последних турах подряд и не побеждает в гостях на протяжении 5 матчей.

Факты о командах:

«Эюпспор»

  • Беспроигрышная серия из 3 матчей
  • В среднем: 1,40 забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних турах
  • Пропускает в 8 из 10 последних встреч

«Ризеспор»

  • Пропускает в 7 последних матчах Суперлиги
  • В среднем: 2,20 забито, 1,60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Без побед в 5 последних гостевых играх

История противостояний

  • «Ризеспор» выиграл 4 последних очных встречи
  • «Ризеспор» забивает в 4 последних матчах против «Эюпспора»
  • Последняя встреча: победа «Ризеспора» (3:0)

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Ризеспор»

Вывеска тура для любителей результативного футбола. «Ризеспор» забивает пачками, но и пропускает в 7 матчах подряд. «Эюпспор» поймал кураж и стабильно отличается в последних турах, однако оборона также допускает регулярные промахи. Историческое преимущество на стороне гостей, но текущая форма хозяев и проблемы «Ризеспора» на выезде уравнивают шансы. Наиболее вероятным сценарием видится результативный матч, в котором обе команды обменяются забитыми мячами.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2,5 – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

1.75
Тотал больше 2,5
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Ризеспор Эюпспор
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