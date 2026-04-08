«Ризеспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.72

08 апреля 2026 9:25
Ризеспор - Самсунспор
09 апр. 2026, четверг 20:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
9 апреля в рамках 27-го тура турецкой Суперлиги «Ризеспор» примет «Самсунспор». Хозяева занимают 12-е место с 30 очками, гости расположились на 7-й строчке с 36 очками. Обе команды имеют схожие показатели, но «Самсунспор» выглядит предпочтительнее.

«Ризеспор»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей и забивает в 6 из 8 последних. В последних 5 играх «Ризеспор» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.40. Лучший бомбардир – Валентин Михэилэ (6 голов в 20 матчах). В личных встречах с «Самсунспором» хозяева имеют смешанную статистику.

«Самсунспор»

Гости подходят к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 6 последних матчах и обязательно забивает в 3 последних. В последних 5 играх «Самсунспор» забил 1.60 гола в среднем и пропустил 1.80. Лучший бомбардир – Мариус Муандилмаджи (18 голов в 44 матчах). В личных встречах с «Ризеспором» «Самсунспор» забивает в 4 последних матчах.

Факты о командах

«Ризеспор»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 12-е место в турнире

«Самсунспор»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Ризеспором»
  • 7-е место в турнире

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Самсунспор»

Обе команды стабильно забивают в последних матчах. «Самсунспор» имеет преимущество в личных встречах (4 матча с забитыми голами). Учитывая, что в очных встречах гости регулярно забивают, а хозяева также результативны, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Самсунспор Ризеспор
