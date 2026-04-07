Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» – «Краснодар»: прогноз и ставки на финал Кубка России 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.65

07 апреля 2026 9:00
Динамо - Краснодар
08 апр. 2026, среда 18:15 | Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Краснодара» 
Сделать ставку

8 апреля на стадионе в Москве состоится финальный матч FONBET Кубка России, в котором московское «Динамо» встретится с «Краснодаром». Обе команды подходят к решающему матчу в хорошей форме, но «Краснодар» выглядит предпочтительнее благодаря мощной атаке и надeжной обороне.

«Динамо»

Москвичи подходят к финалу в неплохой атакующей форме. Команда забивает в 15 из 17 последних матчей, но пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Динамо» забило 1.80 гола в среднем и пропустило 1.60. Дома команда выступает уверенно: «Динамо» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей. В личных встречах с «Краснодаром» у бело-голубых статистика негативная.

«Краснодар»

«Быки» находятся в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 7 последних. «Краснодар» обязательно забивает в 5 последних кубковых матчах. В последних 5 играх краснодарцы забили 2.60 гола в среднем и пропустили всего 0.60. Оборона выглядит практически непроходимой: команда не пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Динамо» «Краснодар» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Динамо»

  • Забивает в 15 из 17 последних матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Краснодар»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних очных матчей с «Динамо»

Прогноз на финал «Динамо» – «Краснодар»

«Краснодар» подходит к финалу в отличной форме: 4 победы подряд, мощная атака и надeжная оборона (3 «сухих» матча). «Динамо» также неплохо атакует, но пропускает в 3 последних играх. В личных встречах «Краснодар» имеет подавляющее преимущество (9 из 11 матчей без поражений). Учитывая форму «быков» и их статистику против «Динамо», наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Краснодара».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Краснодара» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Краснодар Динамо
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 