«Динамо» – «Краснодар»: прогноз и ставки на финал Кубка России 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.65

8 апреля на стадионе в Москве состоится финальный матч FONBET Кубка России, в котором московское «Динамо» встретится с «Краснодаром». Обе команды подходят к решающему матчу в хорошей форме, но «Краснодар» выглядит предпочтительнее благодаря мощной атаке и надeжной обороне.
«Динамо»
Москвичи подходят к финалу в неплохой атакующей форме. Команда забивает в 15 из 17 последних матчей, но пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Динамо» забило 1.80 гола в среднем и пропустило 1.60. Дома команда выступает уверенно: «Динамо» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей. В личных встречах с «Краснодаром» у бело-голубых статистика негативная.
«Краснодар»
«Быки» находятся в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 7 последних. «Краснодар» обязательно забивает в 5 последних кубковых матчах. В последних 5 играх краснодарцы забили 2.60 гола в среднем и пропустили всего 0.60. Оборона выглядит практически непроходимой: команда не пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Динамо» «Краснодар» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
Прогноз на финал «Динамо» – «Краснодар»
«Краснодар» подходит к финалу в отличной форме: 4 победы подряд, мощная атака и надeжная оборона (3 «сухих» матча). «Динамо» также неплохо атакует, но пропускает в 3 последних играх. В личных встречах «Краснодар» имеет подавляющее преимущество (9 из 11 матчей без поражений). Учитывая форму «быков» и их статистику против «Динамо», наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Краснодара».
Рекомендованные ставки
- Победа «Краснодара» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов