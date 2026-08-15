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  • «Коньяспор» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

«Коньяспор» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

15 августа, 17:21
Коньяспор
15.08.2026, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ризеспор
90+7' К. Лячи (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коньяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
(К) ЦЗ
3
A. Bosluk
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Иоан Андзуана
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Ризеспор
75
Яхья Фофана
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
(К) ОП
20
Казим Лячи
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
11
Adedire Mebude
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
10
Энис Барди
АП
45
Emir Bars
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
99
E. Bulut
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
4-3-2-1
13
Гюндердю
15
Авазим
3
5
Язгили
4
Демирбаг
17
Андзуана
77
Ибрагимоглу
9
Тюрук
19
Колли
7
Гонсалвеш
11
Мюлека
3-1-2-1-3
75
Фофана
4
Мокши
93
Саньян
17
14
Антальялы
20
Лячи
54
Пала
8
Варесанович
9
Соу
23
Кутуджу
11
13
Гюндердю
1
Эртас
1
Эртас
13
Гюндердю
7
Гонсалвеш
8
Евтович
8
Евтович
7
Гонсалвеш
77
Ибрагимоглу
10
Барди
10
Барди
77
Ибрагимоглу
19
Колли
45
45
19
Колли
9
Тюрук
9
Крамер
9
Крамер
9
Тюрук
8
Варесанович
10
Олавоин
10
Олавоин
8
Варесанович
23
Кутуджу
99
99
23
Кутуджу
11
22
22
11
Остались в запасе
Коньяспор
Ризеспор
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
94
Энис Дестан
ЦФ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
94
Энис Дестан
ЦФ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Реджеп Учар
Коньяспор
Точно не сыграют
Алассан Ндао
ПВ
Ризеспор
Точно не сыграют
Husniddin Alikulov
ЦЗ
Furkan Orak
ЦЗ
Статистика матча Коньяспор - Ризеспор
1
4
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
7
Нарушения
11
11
Офсайды
0
2
Количество передач
374
480
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Ризеспора», 1-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор»«Ризеспор»

«Коньяспор» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Ризеспор Коньяспор
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