15.08.2026, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 1 тур
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Коньяспор
Коньяспор
4-3-2-1
13
Гюндердю
15
Авазим
3
5
Язгили
4
Демирбаг
17
Андзуана
77
Ибрагимоглу
9
Тюрук
19
Колли
7
Гонсалвеш
11
Мюлека
3-1-2-1-3
75
Фофана
4
Мокши
93
Саньян
17
14
Антальялы
20
Лячи
54
Пала
8
Варесанович
9
Соу
23
Кутуджу
11
13
Гюндердю
1
Эртас
1
Эртас
13
Гюндердю
7
Гонсалвеш
8
Евтович
8
Евтович
7
Гонсалвеш
77
Ибрагимоглу
10
Барди
10
Барди
77
Ибрагимоглу
19
Колли
45
45
19
Колли
9
Тюрук
9
Крамер
9
Крамер
9
Тюрук
8
Варесанович
10
Олавоин
10
Олавоин
8
Варесанович
23
Кутуджу
99
99
23
Кутуджу
11
22
22
11
Остались в запасе
Коньяспор
Ризеспор
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
94
Энис Дестан
ЦФ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
94
Энис Дестан
ЦФ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Umut Erdem
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
47
Emirhan Yilmaz
ЦФ
80
Mustafa Coşkun Tosun
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Реджеп Учар
Коньяспор
Точно не сыграют
Ризеспор
Точно не сыграют
Статистика матча Коньяспор - Ризеспор
1
4
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
7
Нарушения
11
11
Офсайды
0
2
Количество передач
374
480
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Ризеспора», 1-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»