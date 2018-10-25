Лига Европы. «Севилья» разгромила «Акхисар Беледиеспор», Промес забил гол

«Севилья» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы разгромил «Акхисар Беледиеспор» – 6:0.

Один из голов на свой счет записал полузащитник Квинси Промес. Это его первый гол за испанскую команду после перехода из «Спартака».

«Севилья» набрала шесть очков и и вышла на первое место в группе J.

Лига Европы. Группа J. 3-й тур

Севилья (Испания) – Акхисар Беледиеспор (Турция) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Меса, 7; 2:0 – Сарабия, 9 (с пенальти); 3:0 – Лукач, 35 (в свои ворота); 4:0 – Муриэль, 50; 5:0 – Промес, 60; 6:0 – Меркадо, 67.

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