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    Лига Европы. «Севилья» разгромила «Акхисар Беледиеспор», Промес забил гол

    «Севилья» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы разгромил «Акхисар Беледиеспор» – 6:0.

    Один из голов на свой счет записал полузащитник Квинси Промес. Это его первый гол за испанскую команду после перехода из «Спартака».

    «Севилья» набрала шесть очков и и вышла на первое место в группе J.

    Лига Европы. Группа J. 3-й тур

    Севилья (Испания) – Акхисар Беледиеспор (Турция) – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Меса, 7; 2:0 – Сарабия, 9 (с пенальти); 3:0 – Лукач, 35 (в свои ворота); 4:0 – Муриэль, 50; 5:0 – Промес, 60; 6:0 – Меркадо, 67.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 октября 2018, 06:46

      С почином Антоха!!!!! Удачи!!!!

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