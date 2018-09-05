Селезнев: «Как я ни просил и ни умолял отпустить в «Галатасарай», в «Акхисар Беледие» даже слушать меня не стали»

Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев рассказал в интервью телеканалу «Футбол 1», что минувшим летом мог перейти в «Галатасарай», но стороны не смогли договориться о таком трансфере.

– В последний день поступило официальное предложение. Как я ни просил и ни умолял президента клуба, они даже слушать меня не хотели. Ни то что меня – они «Галатасарай» слушать не хотели. Сказали: «Хоть миллиард предлагайте, мы его не отпустим». Это было очень обидно, если честно.

– Так ценят?

– Не знаю, как ценят. Конечно, приятно, с одной стороны, что ценят, но «Галатасарай» – это была моя мечта. Значит, эта ситуация должна меня сделать сильнее, чтобы зимой перейти.