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  • Селезнев: «Как я ни просил и ни умолял отпустить в «Галатасарай», в «Акхисар Беледие» даже слушать меня не стали»

Селезнев: «Как я ни просил и ни умолял отпустить в «Галатасарай», в «Акхисар Беледие» даже слушать меня не стали»

5 сентября 2018, 06:56
3

Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев рассказал в интервью телеканалу «Футбол 1», что минувшим летом мог перейти в «Галатасарай», но стороны не смогли договориться о таком трансфере.

– В последний день поступило официальное предложение. Как я ни просил и ни умолял президента клуба, они даже слушать меня не хотели. Ни то что меня – они «Галатасарай» слушать не хотели. Сказали: «Хоть миллиард предлагайте, мы его не отпустим». Это было очень обидно, если честно.

– Так ценят?

– Не знаю, как ценят. Конечно, приятно, с одной стороны, что ценят, но «Галатасарай» – это была моя мечта. Значит, эта ситуация должна меня сделать сильнее, чтобы зимой перейти.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Трансферы Акхисар Беледиеспор Галатасарай Селезнев Евгений
Комментарии (3)
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VikNMar
1536121578
Прям Криштиану , деревяшка неотёсанная с лавки " Шахтёра " ........
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С-Пб on-line
1536129908
Интересно теперь послушать другую сторону...
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SnoopiDu
1536138574
Тоесть, правильно я тебя понял, твоя мечта Галатасарай? -) муахаха
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