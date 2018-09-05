Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селезнев: «Как я ни просил и ни умолял отпустить в «Галатасарай», в «Акхисар Беледие» даже слушать меня не стали»

    Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев рассказал в интервью телеканалу «Футбол 1», что минувшим летом мог перейти в «Галатасарай», но стороны не смогли договориться о таком трансфере.

    – В последний день поступило официальное предложение. Как я ни просил и ни умолял президента клуба, они даже слушать меня не хотели. Ни то что меня – они «Галатасарай» слушать не хотели. Сказали: «Хоть миллиард предлагайте, мы его не отпустим». Это было очень обидно, если честно.

    – Так ценят?

    – Не знаю, как ценят. Конечно, приятно, с одной стороны, что ценят, но «Галатасарай» – это была моя мечта. Значит, эта ситуация должна меня сделать сильнее, чтобы зимой перейти.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 06:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 5 сентября 2018, 12:09

      Тоесть, правильно я тебя понял, твоя мечта Галатасарай? -) муахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 сентября 2018, 09:45

      Интересно теперь послушать другую сторону...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 сентября 2018, 07:26

      Прям Криштиану , деревяшка неотёсанная с лавки " Шахтёра " ........

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11