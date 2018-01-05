Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции

Турецкий «Акхисар Беледиеспор» объявил о переходе нападающего Евгения Селезнева. Контракт рассчитан на два с половиной года.

Минувший год 32-летний украинец провел в «Карабюкспоре». Новый клуб форварда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, предыдущий – 18-е.

В текущем сезоне Селезнев принял участие в 12-ти матчах. На его счету два мяча и одна голевая передача.

До перехода в чемпионат Турции игрок выступал за «Шахтер», «Кубань», «Днепр» и киевский «Арсенал».