Селезнев мог стать игроком «Галатасарая», трансфер сорвался из-за лимита переходов

Агент нападающего «Карабюкспора» Евгения Селезнева рассказал об интересе к украинцу со стороны «Галатасарая».

«Это был самый оптимальный вариант, где можно было адаптироваться и восстановиться. На Женю снова приятно смотреть, в нем проснулся хищник. Не всегда нужно думать о том, чтобы заработать. Иногда нужен такой трамплин.

Им интересуются топ-клубы, это не секрет. Его хотел покупать «Галатасарай» после первой игры. Просто у Жени уже был лимит переходов, а они были готовы его забирать. Он подходит под их стиль игры», – цитирует Ивана Пироженко издание «Великий футбол».

Селезнев перешел в турецкий клуб из «Шахтера» в январе.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги 31-летний форвард забил три гола в шести матчах.

После 22-х туров чемпионата «Карабюкспор» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.