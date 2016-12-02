Кобелев: «Был вариант с приобретением в «Динамо» Селезнева, но я выбрал Погребняка»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что в августе 2015 года московский клуб рассматривал вариант усиления линии нападения Павлом Погребняком или Евгением Селезневым, но в итоге сделал выбор в пользу первого. Отметим, что после перехода в стан бело-голубых 33-летний россиянин лишь раз поражал ворота соперника.

«Купить Павла Погребняка было моим решением. Это был август 2015 года, чемпионат уже начался, вот-вот должен был уйти Кокорин. Мы бы оставались вообще без нападающих.

Чемпионат уже шел, взять футболиста, который уже играет – большая проблема, тем более бесплатно. Поэтому выбора у нас было очень мало – Евгений Селезнев и Павел Погребняк. Исходя из того, что Селезнев не особо горел желанием, плюс ситуация с Украиной, выбор пал на Погребняка», – сказал Кобелев.