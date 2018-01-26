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  • Селезнев: «Четыре года назад украинский чемпионат был сильнее российского на голову»

Селезнев: «Четыре года назад украинский чемпионат был сильнее российского на голову»

26 января 2018, 18:33
33

Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев выразил мнение, что четыре года назад украинский чемпионат был в разы сильнее российского.

В РФПЛ форвард выступал за «Кубань», в УПЛ – за «Шахтер», «Днепр» и киевский «Арсенал».

«Украина? Сейчас по объективным причинам чемпионат стал слабее. По сути, остались только «Шахтер» и «Динамо». По сравнению с тем, что было четыре года назад, не сопоставимо! Еще недавно «Днепр» играл в финале Лиги Европы. О чем еще можно говорить?

Надеюсь, что этот спад все-таки временный и все еще наладится. Дай-то бог! Не хочу обидеть российскую премьер-лигу, но четыре года назад украинский чемпионат был сильнее», – сказал Селезнев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Селезнев Евгений
Комментарии (33)
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VIKZH
1516983005
А года 33-35 назад чемпионат СССР был на голову сильней чемпионатов Украины и России и в тройку входил в Европе по коэффициентам. И что????? Хотя по коэффициентам Украина никогда на обгоняла Россию. Хохол не в курсах видимо. Плох тот хохол, что не плюет в колодец из которого сам пил и еще приползет воды набрать.
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Romantic2010
1516985186
Чего лукавить , он прав!!!
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Антибиотик
1516985279
В Украине всю жизнь были лишь две команды. Было время, подтягивалась и третья, когда-то это был Металлист, когда-то Днепр, в последнее время луганская Заря удивляет. Каждый год были какие-то качели. Но ни о каком превосходстве чемпионата Украины против нашего даже разговора быть не может. А сейчас УПЛ- это ничтожное жалкое зрелище.
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3a zenit
1516985353
да в майдании из 25 лет десять был один клуб в чемпионате Дк,а с 2000х и по сей день стало два-Дк и Шахтёр.Чего мелет этот сумасшедший?Вся их сила в шубах которые судьям подсовывали.
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Fan Loko mik
1516985916
Ничтожное подобие футболиста пытается привлечь внимание к себе всеми возможными способами.
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OOOVVV.
1516986031
А когда древние укры копали Русское ( по Геродоту) море( сейчас Чёрное) тогда они вообще были чемпионами мира!)))).
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Loxxam
1516987053
По моему после Ливерпулей и Базелей всем уже давно понятно что только чемпионат Гибраалтара будет похуже нашего
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Jenea83
1516990092
На Окраине 2 клуба и все. А наш чемпионат может выиграть Локомотив который например в прошлом году был 6-ом в таблице
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Evgeniy32
1516993314
Только почему то в рейтинге УЕФА почти всегда ниже были.
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Вомбат
1516994739
И где тут Селезнев говорит слова "сильнее на голову"? Где слова про "в разы сильнее", а бомбардир? Вы слышали, бомбардир, такое слово - "совесть"?
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