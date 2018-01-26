Селезнев: «Четыре года назад украинский чемпионат был сильнее российского на голову»

Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев выразил мнение, что четыре года назад украинский чемпионат был в разы сильнее российского.

В РФПЛ форвард выступал за «Кубань», в УПЛ – за «Шахтер», «Днепр» и киевский «Арсенал».

«Украина? Сейчас по объективным причинам чемпионат стал слабее. По сути, остались только «Шахтер» и «Динамо». По сравнению с тем, что было четыре года назад, не сопоставимо! Еще недавно «Днепр» играл в финале Лиги Европы. О чем еще можно говорить?

Надеюсь, что этот спад все-таки временный и все еще наладится. Дай-то бог! Не хочу обидеть российскую премьер-лигу, но четыре года назад украинский чемпионат был сильнее», – сказал Селезнев.