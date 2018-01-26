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    Селезнев: «Четыре года назад украинский чемпионат был сильнее российского на голову»

    Нападающий «Акхисар Беледиеспор» Евгений Селезнев выразил мнение, что четыре года назад украинский чемпионат был в разы сильнее российского.

    В РФПЛ форвард выступал за «Кубань», в УПЛ – за «Шахтер», «Днепр» и киевский «Арсенал».

    «Украина? Сейчас по объективным причинам чемпионат стал слабее. По сути, остались только «Шахтер» и «Динамо». По сравнению с тем, что было четыре года назад, не сопоставимо! Еще недавно «Днепр» играл в финале Лиги Европы. О чем еще можно говорить?

    Надеюсь, что этот спад все-таки временный и все еще наладится. Дай-то бог! Не хочу обидеть российскую премьер-лигу, но четыре года назад украинский чемпионат был сильнее», – сказал Селезнев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2018 18:33
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +25

      Какеручики 27 января 2018, 15:34

      что ж ушел то в слабенькую кубань из великого шахтера,на понижение в лигах....

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 27 января 2018, 08:16

      бредятина, чемпионат где было 2 конкурента на чемпионство и осталось, т.к ничего не изменилось, был и есть слабее РФПЛ, где не 2 команды хорошие а как минимум 5-6, рейтинг пускай посмотрит за годы до 14, после уже сами загубили себе страну.

      0
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      Рейтинг: +90

      alikatos 26 января 2018, 23:24

      парень чё та не то покурил

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 26 января 2018, 23:01

      Вечное соперничество во всем.Хорошо что они черное море выкопали!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 26 января 2018, 23:01

      Заявление спорное, но право на жизнь все таки имеет. С одной стороны, наши клубы, так сказать, второго эшелона, были сильнее оных в УПЛ, что соответственно делало наш чемпионат сложнее и повеселее украинского. Но в пользу высказывания Селезнева, говорит как минимум один факт, где и как играет множество выходцев из УПЛ и где и как играют из РФПЛ. Мхитарян, Дуглас Коста, Фернандинью, Виллиан, Ярмоленко, Коноплянка, Хосе Соса. Пусть здесь большинство представителей Шахтера, но все же...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 26 января 2018, 22:25

      И где тут Селезнев говорит слова "сильнее на голову"? Где слова про "в разы сильнее", а бомбардир? Вы слышали, бомбардир, такое слово - "совесть"?

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 26 января 2018, 22:01

      Только почему то в рейтинге УЕФА почти всегда ниже были.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 26 января 2018, 21:16

      Если принять во внимание, что украинский чемпионат до 14-го года состоял только из Шахтёра, Днепра, Металлиста и Динамо, с которыми интересно было сразиться в футбол.... то теперь НЕТ НИЧЕГО!!!

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 26 января 2018, 21:08

      На Окраине 2 клуба и все. А наш чемпионат может выиграть Локомотив который например в прошлом году был 6-ом в таблице

      2
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 26 января 2018, 20:17

      По моему после Ливерпулей и Базелей всем уже давно понятно что только чемпионат Гибраалтара будет похуже нашего

      -1
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