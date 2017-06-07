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    Селезнев: «Неприятно проигрывать Мальте»

    Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев считает незаслуженным поражение в товарищеской встрече от сборной Мальты (0:1). Он готов предъявить претензии по слабой реализации голевых моментов только себе.

    «Надеюсь, в официальной игре мы сыграем по-другому, намного лучше. Тогда лучше будет и результат. А сегодня есть как есть, сами виноваты. Не получилось забить, хотя были моменты, в том числе и у меня. Где-то не повезло. Но претензии только к себе могу предъявить. Думаю, не было таких людей, которые не бегали, не старались и не отдавались.

    Но не повезло сегодня чуть-чуть. Согласен, неприятно проигрывать Мальте. По уровню футболистов мы намного сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие игры. Главное, чтобы с Финляндией был другой результат», – заявил Селезнев телеканалу «Футбол 1».

    После пяти туров сборная Украины делит третье-четвертое место со сборной Турции в рамках Группы I отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2017 10:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 8 июня 2017, 09:04

      Ну наконец то сборная России передала эстафетную палочку сборной Украины. Главное эту палочку назад не забирать !

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:39

      ДА!!!!!! А жаль-опустились на уровень Андорры,Мальты

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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 7 июня 2017, 11:41

      Хрен Вам результат с Финляндией, на ничейку если наиграют. Пора местами в рейтинге сборных с Россией поменяться. Мальтийцы молодцы, с британцами на их поле тоже хорошо помниться упирались.

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