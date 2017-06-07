Селезнев: «Неприятно проигрывать Мальте»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев считает незаслуженным поражение в товарищеской встрече от сборной Мальты (0:1). Он готов предъявить претензии по слабой реализации голевых моментов только себе.

«Надеюсь, в официальной игре мы сыграем по-другому, намного лучше. Тогда лучше будет и результат. А сегодня есть как есть, сами виноваты. Не получилось забить, хотя были моменты, в том числе и у меня. Где-то не повезло. Но претензии только к себе могу предъявить. Думаю, не было таких людей, которые не бегали, не старались и не отдавались.

Но не повезло сегодня чуть-чуть. Согласен, неприятно проигрывать Мальте. По уровню футболистов мы намного сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие игры. Главное, чтобы с Финляндией был другой результат», – заявил Селезнев телеканалу «Футбол 1».

После пяти туров сборная Украины делит третье-четвертое место со сборной Турции в рамках Группы I отборочного турнира к чемпионату мира-2018.