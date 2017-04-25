Селезнев: «Спартаку» пора бы стать чемпионом»

Бывший футболист «Кубани» и «Шахтера» Евгений Селезнев поделился мнением об игре «Спартака» в текущем сезоне. По словам украинца, красно-белым пора бы становиться чемпионами.

«Я смотрел матч «Спартака» и «Зенита». Хорошая игра была, и в ней я отметил бы «Спартак». Команда очень стабильно показывает себя на дистанции чемпионата, играет без спадов. Учитывая, сколько «Спартак» не был чемпионом, в этом году уже пора бы. Не то чтобы я был удивлен их прогрессом, но когда последний раз играл против «Спартака», команда у него была не чемпионская. Но сейчас все по-другому. У «Спартака» отличный стадион, богатая история и сильная команда. Для меня было удивительно, что он столько лет не мог выиграть чемпионат», – сказал Селезнев.

«Спартак» опережает идущий вторым ЦСКА на семь очков.