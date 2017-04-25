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Селезнев: «Спартаку» пора бы стать чемпионом»

25 апреля 2017, 01:23
9

Бывший футболист «Кубани» и «Шахтера» Евгений Селезнев поделился мнением об игре «Спартака» в текущем сезоне. По словам украинца, красно-белым пора бы становиться чемпионами.

«Я смотрел матч «Спартака» и «Зенита». Хорошая игра была, и в ней я отметил бы «Спартак». Команда очень стабильно показывает себя на дистанции чемпионата, играет без спадов. Учитывая, сколько «Спартак» не был чемпионом, в этом году уже пора бы. Не то чтобы я был удивлен их прогрессом, но когда последний раз играл против «Спартака», команда у него была не чемпионская. Но сейчас все по-другому. У «Спартака» отличный стадион, богатая история и сильная команда. Для меня было удивительно, что он столько лет не мог выиграть чемпионат», – сказал Селезнев.

«Спартак» опережает идущий вторым ЦСКА на семь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Селезнев Евгений
Комментарии (9)
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лёха72
1493074390
а то и будем
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RedWhiteFans2
1493078289
Сей час все скользкие будут петь деферамбы Спартаку. А где вы раньше были суки крашенные????????
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Mi_W_Dvoem
1493083978
да нужно
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алдан2014
1493088482
Вот и Селезнёв к Спартаку примазался
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pegas1276
1493088591
вон оно как, а этот каким боком...
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ЮЗИК
1493091572
Упускать шанс нельзя, пока остальные в разобраном состоянии
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KEnZO_RUS
1493106683
Разве интересно кому-то мнение Евгения Селезнева про наш чемпионат? зачем это выкладывать
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Mahone
1493127296
Долго ждали!!!!!!!!!! Думал не доживу!!!!!!!!!Спасибо
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