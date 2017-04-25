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    Селезнев: «Спартаку» пора бы стать чемпионом»

    Бывший футболист «Кубани» и «Шахтера» Евгений Селезнев поделился мнением об игре «Спартака» в текущем сезоне. По словам украинца, красно-белым пора бы становиться чемпионами.

    «Я смотрел матч «Спартака» и «Зенита». Хорошая игра была, и в ней я отметил бы «Спартак». Команда очень стабильно показывает себя на дистанции чемпионата, играет без спадов. Учитывая, сколько «Спартак» не был чемпионом, в этом году уже пора бы. Не то чтобы я был удивлен их прогрессом, но когда последний раз играл против «Спартака», команда у него была не чемпионская. Но сейчас все по-другому. У «Спартака» отличный стадион, богатая история и сильная команда. Для меня было удивительно, что он столько лет не мог выиграть чемпионат», – сказал Селезнев.

    «Спартак» опережает идущий вторым ЦСКА на семь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2017 01:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 апреля 2017, 16:34

      Долго ждали!!!!!!!!!! Думал не доживу!!!!!!!!!Спасибо

      0
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 10:51

      Разве интересно кому-то мнение Евгения Селезнева про наш чемпионат? зачем это выкладывать

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 25 апреля 2017, 06:39

      Упускать шанс нельзя, пока остальные в разобраном состоянии

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 апреля 2017, 05:49

      вон оно как, а этот каким боком...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 25 апреля 2017, 05:48

      Вот и Селезнёв к Спартаку примазался

      0
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      Рейтинг: +10

      Mi_W_Dvoem 25 апреля 2017, 04:32

      да нужно

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 апреля 2017, 02:58

      Сей час все скользкие будут петь деферамбы Спартаку.
      А где вы раньше были суки крашенные????????

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > RedWhiteFans2 25 апреля 2017, 12:13

      Братан, как много ещё нужно сделать, для того, что-бы стеночки и забегания получались на АХ-Х-Х?!!

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      Рейтинг: +382

      лёха72 25 апреля 2017, 01:53

      а то и будем

      0
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