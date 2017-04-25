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    Селезнев: «Посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство»

    Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Евгений Селезнев поддержал главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По мнению украинского форварда, в матчах с участием петербургской команды судьи нередко допускают ошибки в пользу соперников сине-бело-голубых.

    «Я посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство. Я вам объясню одну вещь. У Луческу может быть только одна репутация – репутация топ-тренера. Лично с ним работал и могу сказать, что Мирча – очень сильный тренер, это доказывали результаты «Шахтера» при конкуренции «Динамо», «Днепра» и «Металлиста».

    Не хочу обидеть «Спартак» или еще кого-то, но Луческу — опытный и мудрый человек, и говорить без причины он не станет. Зачем ему портить собственную репутацию? Если Мистер видит черное, он называет это черным», — сказал Селезнев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.04.2017 08:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 25 апреля 2017, 11:34

      Форму перепутал, сам играл же с оранжевым

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2017, 10:24

      Интересно какие игры он смотрел-наверно игру с Уралом.

      0
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 09:11

      Евгений Селезнев, как-то выборочно смотрел матчи с участием Зенита

      1
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      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ 25 апреля 2017, 08:45

      Что было то было ,но репутацию в России надо зарабатывать заново,,пока это не очень получается..))

      1
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      Рейтинг: +893

      Krics 25 апреля 2017, 08:40

      Какой чемпионат он смотрел?

      1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 25 апреля 2017, 08:33

      результаты «Шахтера» при конкуренции «Динамо», «Днепра» и «Металлиста».-------это не Россия и здесь он пока никто

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