Селезнев: «Посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Евгений Селезнев поддержал главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По мнению украинского форварда, в матчах с участием петербургской команды судьи нередко допускают ошибки в пользу соперников сине-бело-голубых.

«Я посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство. Я вам объясню одну вещь. У Луческу может быть только одна репутация – репутация топ-тренера. Лично с ним работал и могу сказать, что Мирча – очень сильный тренер, это доказывали результаты «Шахтера» при конкуренции «Динамо», «Днепра» и «Металлиста».

Не хочу обидеть «Спартак» или еще кого-то, но Луческу — опытный и мудрый человек, и говорить без причины он не станет. Зачем ему портить собственную репутацию? Если Мистер видит черное, он называет это черным», — сказал Селезнев.