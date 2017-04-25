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  • Селезнев: «Посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство»

Селезнев: «Посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство»

25 апреля 2017, 08:17
7

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Евгений Селезнев поддержал главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. По мнению украинского форварда, в матчах с участием петербургской команды судьи нередко допускают ошибки в пользу соперников сине-бело-голубых.

«Я посмотрел несколько игр «Зенита» — заметил не очень хорошее судейство. Я вам объясню одну вещь. У Луческу может быть только одна репутация – репутация топ-тренера. Лично с ним работал и могу сказать, что Мирча – очень сильный тренер, это доказывали результаты «Шахтера» при конкуренции «Динамо», «Днепра» и «Металлиста».

Не хочу обидеть «Спартак» или еще кого-то, но Луческу — опытный и мудрый человек, и говорить без причины он не станет. Зачем ему портить собственную репутацию? Если Мистер видит черное, он называет это черным», — сказал Селезнев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Селезнев Евгений Луческу Мирча
Комментарии (7)
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nik55
1493098402
результаты «Шахтера» при конкуренции «Динамо», «Днепра» и «Металлиста».-------это не Россия и здесь он пока никто
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Krics
1493098800
Какой чемпионат он смотрел?
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_КоКоС_
1493099124
Что было то было ,но репутацию в России надо зарабатывать заново,,пока это не очень получается..))
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KEnZO_RUS
1493100672
Евгений Селезнев, как-то выборочно смотрел матчи с участием Зенита
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Диктор
1493105073
Интересно какие игры он смотрел-наверно игру с Уралом.
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ALEX ML
1493109280
Форму перепутал, сам играл же с оранжевым
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