Селезнев: «Смолов хотел лучшего, но это футбол. У него все еще впереди!»

Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поддержал форварда сборной России Федора Смолова.

«Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У Федора еще все впереди!» – написал Селезнев в инстаграме.

В матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) Смолов не реализовал послематчевый пенальти.