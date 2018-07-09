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    Селезнев: «Смолов хотел лучшего, но это футбол. У него все еще впереди!»

    Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поддержал форварда сборной России Федора Смолова.

    «Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У Федора еще все впереди!» – написал Селезнев в инстаграме.

    В матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) Смолов не реализовал послематчевый пенальти.

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    Источник: Instagram

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    09.07.2018 06:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 июля 2018, 12:43

      Это не ошибка -- это ВЫ..БОН и ПИЖОНСТВО !!! Он лишил нас полуфинала !!! За выход в 1/2 ЧМ " черпачком " пенальти не бьют , только конченые ЭГОИСТЫ !!! Думал он не о Родине , болельщиках и партнёрах -- а о себе любимом -- как он " круто забив " будет выглядеть на обложках глянцевых журналов ( очень им любимых )!!! Некуй искать ему оправданья -- ЕГО НЕТ -- БЕССОВЕСТНОЕ он созданье !!! Лично для меня он ИГРОЧИШКА навсегда , за такое куй отмоется !!!!!!!!!

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      Рейтинг: +38

      Grindcore 9 июля 2018, 11:36

      Руки все татуировками забиты, а пробить пенальти мощным и точным ударом не умеет. Ушлёпок Федя ничего не показал на ЧМ. Понторез хренов.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2018, 09:11

      что у него впереди? ведь уже 28 лет пора бы уже стать игроком европейского уровня, а так все в перспективных как и Кокорин они два брата акробата ничего уже от них не дождешься

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 07:30

      У всех у нас всё впереди одна перспектива, только кто-то к ней ближе, а кто-то дальше... Проявит характер, включит мозги и будет пахать на тренировках и в играх, у него будет возможность реабилитироваться за этот эпизод и игру на ЧМ.

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