Селезнев: «Смолов хотел лучшего, но это футбол. У него все еще впереди!»

Это не ошибка -- это ВЫ..БОН и ПИЖОНСТВО !!! Он лишил нас полуфинала !!! За выход в 1/2 ЧМ " черпачком " пенальти не бьют , только конченые ЭГОИСТЫ !!! Думал он не о Родине , болельщиках и партнёрах -- а о себе любимом -- как он " круто забив " будет выглядеть на обложках глянцевых журналов ( очень им любимых )!!! Некуй искать ему оправданья -- ЕГО НЕТ -- БЕССОВЕСТНОЕ он созданье !!! Лично для меня он ИГРОЧИШКА навсегда , за такое куй отмоется !!!!!!!!!
Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поддержал форварда сборной России Федора Смолова.
«Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У Федора еще все впереди!» – написал Селезнев в инстаграме.
В матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) Смолов не реализовал послематчевый пенальти.