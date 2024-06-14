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    • Спаллетти высказался о возможной конкуренции в «ПСЖ» между Сафоновым и Доннаруммой

    Спаллетти высказался о возможной конкуренции в «ПСЖ» между Сафоновым и Доннаруммой

    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил, как поступить Джанлуиджи Доннарумме, если вратарь «ПСЖ» уступит в конкуренции Матвею Сафонову.

    Ранее сообщалось, что российский голкипер близок к переходу в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

    – В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарем Матвеем Сафоновым. Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у Доннаруммы в клубе?

    – Если «ПСЖ» уберет Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером.

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    Источник: «РБ Спорт»

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