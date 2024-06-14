Спаллетти высказался о возможной конкуренции в «ПСЖ» между Сафоновым и Доннаруммой

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил, как поступить Джанлуиджи Доннарумме, если вратарь «ПСЖ» уступит в конкуренции Матвею Сафонову.

Ранее сообщалось, что российский голкипер близок к переходу в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

– В ближайшее время «ПСЖ» должен подписать контракт с лучшим российским вратарем Матвеем Сафоновым. Не переживаете, что он выиграет конкуренцию у Доннаруммы в клубе?

– Если «ПСЖ» уберет Доннарумму, он найдет новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером.