Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Красава» будет жить». Савин сообщил о переезде клуба за пределы России

«Красава» будет жить». Савин сообщил о переезде клуба за пределы России

31 мая 2022, 09:52

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин заявил, что клуб продолжит свое существование, но уже не в России.

  • «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, команда не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне.
  • Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

«Все спрашивают, что будет с клубом «Красава». Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в РФ.

Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ.

В ближайшие недели объявим официально о новой локации. Все продолжается», – написал Савин в соцсетях.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
Черышев подписал контракт с новым клубом 5
Спаллетти высказался о возможной конкуренции в «ПСЖ» между Сафоновым и Доннаруммой
Бывшая жена экс-игрока сборной Украины: «Никто не жаловался, когда мои ноги раздвинуты на плечах у мужчины» 13
Источник: Sport24
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Красава Савин Евгений
Главные новости
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
3
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
3
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
9
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
7
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
8
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
9
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
31 августа
4
ФотоИгрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
26 августа
2
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
3 августа
1
71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями
29 июля
1
ФотоТарханов получил новое назначение
28 июля
1
ФотоКлуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера
28 июля
4
Рыжиков нашел новую работу
27 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Фото«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
10 июля
ВидеоФанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
Фото«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
ФотоЛучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги
28 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Видео16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
ВидеоРоссийский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем
14 мая
1
Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге
11 мая
3
ВидеоСпасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
17 апреля
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
17
ВидеоИгроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+