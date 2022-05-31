«Красава» будет жить». Савин сообщил о переезде клуба за пределы России

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин заявил, что клуб продолжит свое существование, но уже не в России.

«Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.

Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, команда не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне.

Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

«Все спрашивают, что будет с клубом «Красава». Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в РФ.

Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ.

В ближайшие недели объявим официально о новой локации. Все продолжается», – написал Савин в соцсетях.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?