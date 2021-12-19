Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

«Красава» будет жить». Савин сообщил о переезде клуба за пределы России

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин заявил, что клуб продолжит свое существование, но уже не в России.

  • «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, команда не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне.
  • Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

«Все спрашивают, что будет с клубом «Красава». Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в РФ.

Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ.

В ближайшие недели объявим официально о новой локации. Все продолжается», – написал Савин в соцсетях.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Красава» не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне
Савин запретил «Красаве» участвовать в акции в поддержку России: «Не будем включать патриотизм по приказу»
Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:52
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11