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Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин уехал из России.

Об этом сообщается в конце видеоролика на ютуб-канале блогера.

«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции президент ФК «Красава» Савин Евгений покинул страну», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Артем Туров обратился в Следственный комитет в связи с публикацией скандального выпуска.

  • Савин выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.
  • «Красава» выступает в ФНЛ-2.
  • Команде запретили тренироваться и играть в Красногорске на стадионе «Зоркий».

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Источник: «Бомбардир»

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